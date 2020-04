70 de suedezi, testati pozitiv cu COVID-19 dupa ce au fost la o petrecere: Ne-am pupat si ne-am imbratisat, iar acum ne simtim ca intr-un film de groaza

Ziare.

Stockholm este cel mai afectat oras din Suedia, iar autoritatile considera ca la baza raspandirii virusului se afla o petrecere ce a avut loc in data de 7 martie, scrie Afton Bladet. Astfel, 70 dintre cele 100 de persoane care au participat la aceasta petrecere au fost testate pozitiv cu noul coronavirus si au avut ocazia sa raspandeasca virusul.Dintre cele 70 de persoane, 7 s-au aflat la terapie intensiva, printre care si gazda petrecerii, in varsta de 47 de ani."A fost ca o furtuna de *****! Multi oameni s-au imbolnavit din prima saptamana, apoi saptamana cealalta au fost si mai multe cazuri. Se pare ca noi am fost cei care am raspandit virusul in Stockholm", a afirmat gazda petrecerii.Din cate se pare, unul dintre invitati tocmai revenise dupa o vacanta in Alpii italieni si astfel s-a raspandit virusul."A fost o petrecere magica! Am avut DJ, mancare buna, am dansat si am vorbit. Atmosfera a fost super frumoasa, am stat atat de aproape unii de altii. Ne-am pupat, ne-am imbratisat, am stat impreuna.Cand virusul este in Italia sau in Wuhan nu prea iei informatia in serios. Dar cand se intampla cu cineva pe care il iubesti devine cumplit si incomod. Ne simtim ca intr-un film de groaza de pe Netflix", a afirmat Linn Heed, prezenta la aceasta petrecere.Suedia este tara care are o atitudine relaxata in privinta coronavirusului si mizeaza mult pe responsabilitatea cetatenilor.Pana in acest moment, in Suedia s-au inregistrat 9.685 de cazuri de coronavirus, iar 870 de persoane au murit.C.S.