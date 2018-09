Alegeri in Suedia: Prim-ministrul cheama Opozitia la dialog, dupa rezultatul bun obtinut de extremisti

Ziare.

Intr-un discurs, Lofven s-a aratat hotarat sa ramana in fruntea Executivului si sa blocheze potentiala influenta privind configuratia puterii a formatiunii anti-imigratie Democratii Suedezi, transmite AFP.In context, el a intins mana Opozitiei de centru-dreapta."Un lucru este sigur, nimeni nu a obtinut majoritatea. Este deci natural sa lansam o colaborare intre blocuri", a declarat Lofven.Impreuna cu ecologistii si Partidul Stangii, blocul de centru-stanga detine un mandat in plus fata de blocul de centru-dreapta, dupa numararea a 99,8% din voturi in circumscriptiile electorale (40,6% fata de 40,3% - n.red.).Rezultatul definitiv al alegerilor va fi cunoscut miercuri, dupa ce vor fi numarate si voturile exprimate de cei 200.000 de suedezi din strainatate.Acest scrutin a reprezentat "finalul politicii blocurilor", a adaugat seful Guvernului suedez, amintind partidelor de centru-dreapta "responsabilitatea morala" ce le revine."Acest guvern a expirat. El trebuie sa plece", le-a spus insa sustinatorilor Ulf Kristersson, liderul Partidului Moderat, din randul Opozitiei.Fara a-si atinge obiectivele, extrema-dreapta suedeza afirma ca a castigat o "influenta enorma". Cu 62 de mandate si 17,6% din sufragii, aceasta a obtinut cu aproape cinci puncte mai mult decat la precedentele alegeri, dar a esuat in incercarea de a deveni a doua formatiune din tara.