Atac armat in Suedia: Mai multi oameni au fost impuscati

Ziare.

com

Incidentul armat a avut loc luni seara in zona Drottninggatan, situata in centrul orasului suedez Malmo, informeaza publicatia Sydsvenskan.Cel putin cinci persoane au fost ranite, trei fiind in stare grava, dupa ce un individ a deschis focul.Politia a comunicat ca incidentul s-a incheiat si ca situatia este sub control. "Am izolat perimetrul si audiem martori", a declarat Stephan Soderholm, un purtator de cuvant al Politiei suedeze, citat de agentia de presa TT.Martori citati de publicatia Aftonbladet au declarat ca au fost trase 15-20 de focuri cu o arma semiautomata.Politia nu a oferit detalii despre incident, dar pare sa excluda ipoteza unui act terorist.