Autoritatile din Suedia, despre masurile stricte luate de alte tari: N-am vazut nicio analiza a efectelor lor

Criticati adesea pentru faptul ca nu au luat masuri dure, suedezii spun, prin vocea epidemiologului sef Anders Tegnell, ca deciziile luate in celelalte tari din UE nu au la baza o analiza stiintifica."Izolare, inchiderea frontierelor... Nimic nu are o baza stiintifica istorica, in opinia mea. Ne-am uitat la o serie de tari din UE pentru a vedea daca au publicat inainte o analiza a efectelor acestor masuri si nu am vazut aproape niciuna", a spus Tegnell, citat de The Guardian. In schimb, el a mentionat ca strategia Suediei a facut ca aceasta tara sa fie mai bine pregatita pentru a face fata unui al doilea val al focarului, deoarece oamenii de stiinta estimeaza ca intre 15 si 20% din populatie va fi imunizata, ceea ce ar fi suficient pentru a incetini si controla raspandirea bolii in continuare.In plus, Tegnell a mai afirmat ca sistemul de sanatate din Suedia este unul de top si a facut fata cu brio.Intrebat cum explica insa ca Suedia are una dintre cele mai mari medii ale deceselor la milionul de locuitori din Europa (213 la 1 milion) el a mentionat ca aproape jumatate dintre acestea s-au inregistrat in centre pentru batrani."Pana la 50% dintre decese s-au inregistrat in case de ingrijire pentru persoanele in varsta, care, oricum, au interzis vizitatorii", a mentionat Tegnell.In Suedia au fost testate pozitiv pana in acest moment 17.567 de persoane, iar 2.152 dintre acestea au murit.Suedia nu a luat masuri stricte, ci doar le-a recomandat oamenilor sa pastreze distanta sociala si celor de peste 70 de ani le-a cerut sa nu iasa din case.C.S.