Autoritatile din Suedia ii raspund lui Donald Trump

Suedia mizeaza pe responsabilitatea cetatenilor si nu a luat masuri stricte. Autoritatile le-au recomandat oamenilor sa respecte distantarea sociala si sa nu iasa din case daca au simptome. De asemenea, oamenilor trecuti de 70 de ani li s-a recomandat sa stea doar in casa.Barurile si restaurantele sunt insa in continuare deschise si frecventate de suedezi, la fel si magazinele.Donald Trump a spus insa ca nu este de acord cu modelul suedez, deoarece acesta tara "sufera foarte grav".In schimb, autoritatile din Suedia i-au transmis lui Trump ca metodele lor sunt eficiente."Facem cam aceleasi lucruri pe care si multe alte tari le fac, dar intr-o maniera diferita. Credem ca oamenii sunt responsabili", a afirmat ministrul de Externe suedez, Ann Linde, citat de The Local De asemenea, seful epidemielogilor din Suedia, Anders Tegnell, i-a oferit si el un raspuns lui Trump."Nu, nu impartasim opinia lui Trump. Da, suferim, dar toata lumea sufera in aceste momente, in diferite moduri. Dar sistemul de sanatate din Suedia, la care cred ca se refera, se descurca intr-o maniera foarte buna.Este mult de munca, mult stres pentru personal si este o lupta in fiecare zi, dar functioneaza si sistemul medical din Suedia ofera rezultate la fel de bune ca intotdeauna. Sistemul medical din Suedia este unul dintre cele mai bune din lume si va continua sa fie asa", a afirmat Tegnell.In Suedia au fost inregistrate pana astazi 8.419 de cazuri de coronavirus, iar 687 de persoane au murit.C.S.