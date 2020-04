Bill Gates critica strategia Suediei - cum i-au raspuns nordicii

Ziare.

Gates spune ca indemnarea oamenilor de a fi responsabili nu este o masura suficient de potrivita pentru a potoli raspandirea virusului."Trebuie sa intelegeti ca nivelurile de activate ale virusului nu sunt determinate doar de masurile guvernamentale. Trebuie sa fim atenti cand punem semnul egal intre politica autoritatilor si comportamentul uman. Nu cred ca masurile lor sunt cele corecte", a afirmat Bill Gates intr-un interviu pentru postul MSNBC.In replica, fostul epidemiolog de stat si consilier al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Johan Gieseecke, a sustinut ca Gates greseste.Acesta a declarat ca strategia Suediei da roade deoarece se va ajunge in scurt timp la imunizare in masa."Cred ca ne descurcam corect si sunt din ce in ce mai multi oameni care arata asta. Tot mai multi indica faptul ca jumatate de milion de oameni din Stockholm au avut aceasta boala. Cei mai multi oameni nici nu observa ca o au.Dau 5-6 interviuri pe zi si pana acum oamenii radeau, spunea ca 'acei suedezi prosti nu fac nimic'. Au criticat Suedia la fel cum a facut Gates acum. Acum lumea se intreaba cum functioneaza, ce se mai intampla? Inainte era doar 'bla, bla' sau 'haha, haha'. Acum pun mai multe intrebari tehnice si sunt interesati, nu te mai tachineaza", a mentionat Giesecke, citat de Expressen In Suedia au fost testate pozitiv pana acum 18.640 de persoane, iar 2.194 dintre acestea au murit.C.S.