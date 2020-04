Cine este Anders Tegnell, noul erou al suedezilor: Oamenii isi fac tatuaje cu chipul sau

Ziare.

com

Tegnell este epidemiologul sef din Suedia si cel care a creat strategia prin care in aceasta tara nu au fost luate masuri dure, ci s-a apelat la responsabilitatea cetatenilor.Chiar daca metoda sa a fost contestata de specialisti din numeroase tari, Tegnell a ajuns sa fie privit ca un adevarat erou in Suedia, noteaza Newsner Astfel, oamenii au inceput sa isi faca tablouri cu chipul sau si chiar tatuaje. In plus, magazinele au ajuns sa vanda cani si tricouri cu chipul sau.Pe Facebook exista mai multe grupuri care ii sunt dedicate, iar acestea au intre 30 si 82 de mii de membri. Pe unul dintre ele se scriu zilnic in jur de 1.400 de mesaje laudative la adresa lui Tegnell.Oamenii care il sustin au cerut ca lui Tegnell sa ii fie acordat Premiul Nobel si cea mai inalta distinctie din Suedia.In Suedia au fost testate pozitiv pana la aceasta ora 16.004 persoane si 1.937 au murit.Suedezii au interzis doar adunarile mai mari de 50 de persoane, le-au recomandat oamenilor de peste 70 de ani sa nu mai iasa din case si sa respecte distantarea sociala.C.S.