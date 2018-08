Circa 80 de masini au fost incendiate in orase din vestul Suediei: Premierul spune ca incidentele par "foarte coordonate"

Ziare.

Cele mai multe incidente de acest fel au avut loc in orasul Goteborg, insa vehicule au fost incendiate si in orase aflate chiar si la 100 de kilometri departare.Premierul suedez Stefan Lofven a declarat ca incidentele "par foarte coordonate, aproape ca o operatiune militara".Politia a transmis ca a identificat mai multi tineri aflati in zona in timpul producerii incidentelor, insa nu a confirmat daca acestia sunt implicati in aceste actiuni.Nu exista momentan o explicatie clara pentru distrugerile masive, insa incidentele sunt similare cu cele produse in cursul revoltelor din Stockholm, care au avut loc in mai 2013, atunci cand zeci de vehicule au fost incendiate in cartiere de imigranti saraci.Revoltele din 2013, care au izbucnit dupa ce un barbat inarmat cu un cutit a fost impuscat de politie, au starnit dezbateri acerbe privind imigratie, somaj si accentuarea inegalitatii intre saraci si bogati.Suedia este in plina campanie electorala inainte de alegerile din luna septembrie, iar imigratia ramane un subiect electoral major.