CNN, reportaj in Suedia: Cum arata viata in aceasta tara si ce a remarcat corespondentul postului american

"La misiunile din Siria, Ucraina sau Republica Centrafricana i-am lasat pe cei dragi in siguranta acasa. Dar acum, posibila mea calatorie ma punea pe ganduri:, relateaza corespondentul CNN In cele din urma, el a acceptat sa plece de la Londra spre Stockholm, avand un zbor cu escala la Helsinski, Finlanda. Zborul pana la Helsinki a fost conform cu normalitatea ultimei luni si jumatate, in avion fiind in jur de 20 de persoane.Totusi, de la Helsinki lucrurile s-au schimbat. Avionul spre Stockholm a fost aproape plin, iar Shukla marturiseste ca s-a simtit inconfortabil cu atat de multa lume in jurul sau."Schimbarea s-a produs in mare viteza. Oamenii stateau unul langa altul. Era incomod. Deodata toata lumea a fost prea aproape. Chiar si din aer, era usor sa vezi ca lucrurile vor fi diferite in Suedia. Am vazut un semn de viata: traficul. Era prima urma a ceea ce candva era normalitatea", relateaza acesta.Ajuns in Stockholm, Shukla a afirmat ca a descoperit lucruri care i s-au parut neobisnuite inca de la hotel: a semnat termenii si conditiile pe un iPad direct cu degetul sau, apoi a vazut ca intr-un bar din cadrul hotelului era multa aglomeratie."Am vazut imbratisari si pupici pe obraz. Nimeni nu avea masca de protectie sau manusi. Nu este normal. Dati-mi dezinfectantul de mana", a comentat Shukla.Conform relatarilor acestuia, viata in Stockholm decurge absolut normal. Oamenii stau in grupuri mari la restaurante sau baruri, strazile sunt pline, la fel si magazinele de haine."A doua zi, cautand o locatie din care sa transmitem, am dat peste un bar inghesuit de oameni care admirau soarele de primavara. Daca suna ca si cum as fi gelos, este pentru ca chiar eram. Ce frumos ar fi fost sa stam si noi tolaniti pe un scaun si ne bucuram de o bere. Dar stiam si ca rata mortalitatii in Suedia este acum semnificativ mai mare decat in multe alte tari din Europa", a mai spus corespondentul CNN.El a discutat cu o doamna de varsta mijlocie, pe care a gasit-o intr-un salon din Stockholm cand se aranja. "Este invetabil, oricum vom lua virusul, dar macar sa aratam bine", a glumit aceasta.Pe de alta parte, persoanele ale caror rude au murit din cauza virusului sunt de o parere diferita si acuza autoritatile de inconstienta."Sa vezi cum arata viata normala din Stockholm pare acum cel mai putin normal lucru din lume", concluzioneaza corespondentul CNN.