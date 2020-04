COVID-19: Marele mit al vietii in Suedia. Ce pregatesc autoritatile

Este un mit ca viata decurge normal in Suedia

Pentru ca suedezii nu respecta distantarea sociala, autoritatile vor sa inchida barurile si restaurantele

Suedezii sunt pe locul 8 in Europa atat la numarul total de decese (2.152), cat si la cazurilor noi de imbolnavire din ultimele 24 de ore, anuntate pana la sfarsitul zilei de vineri (812), potrivit datelor centralizate de site-ul Worldometers Suedia are de aproape trei ori mai multi morti de COVID-19 decat Danemarca, Norvegia si Finlanda la un loc.Totodata, tara are 17.567 de cazuri, fiind pe locul 12 in Eruopa, cu mult peste vecinii sai din nordul Europei. Spre comparatie, Danemarca are mai putin de jumatate din acest numar. Suedia a inregistrat in ultimele doua zile aproape 1.600 de cazuri, doborand de doua ori consecutiv recordul de pana atunci.In acest context, vicepremierul suedez Isabella Lovin spune ca "cel mai mare mit si cea mai mare interpretare gresita reprezinta faptul ca viata continua sa se desfasoare normal in Suedia. Nu este deloc asa", scrie The Local "Am inregistrat o scadere cu 90 la suta a calatoriilor, in perioada Pastelui, avem afaceri care falimenteaza, un numar record de disponibilizari temporare si o multime de someri", a mai spus Lovin. Aceasta a mentionat ca industria turismului a fost lovita "incredibil de puternic" de criza provocata de pandemie.Si, desi nu exista o izolare totala a populatiei in Suedia, vicepremierul sustine ca impactul sfatului autoritatilor medicale a dus la o schimbare similara in comportamentul oamenilor si a modului de viata, asa cum s-a intamplat si in alte tari."Daca va uitati la comportamentul oamenilor, este o mare diferenta comparativ cu o situatie normala. Multi oameni lucreaza de acasa, multi si-au luat zile libere din cauza unor mici simptome de boala", a continuat Lovin, care a avertizat ca Guvernul este pregatit sa ia masuri mai dure pentru a impedica raspandirea coronavirusului.Pana acum, autoritatile suedeze au facut o serie de recomandari, printre care cea ca oamenii sa stea acasa daca au simptome, chiar daca acestea sunt usoare si le-ar permite sa-si continue viata in mod normal. Alte recomandari au fost, printre altele, distantarea sociala, evitarea multimilor, lucrul de acasa, sau evitarea orelor de varf si a deplasarilor care nu sunt esentiale.Dupa ce tara a inregistrat peste 500 de morti si aproape 3.000 de cazuri doar in ultimele patru zile, autoritatile avertizeaza ca vor inchide barurile si restaurantele, daca oamenii continua sa ignore distantarea sociala, scrie Daily Mail Cotidianul Aftonbladet noteaza ca "curba coronavirusului merge in directia gresita", iar ministrul de Interne Mikael Damberg a fost categoric: "Sa fiu clar: Nu vreau sa vad niciun restaurant aglomerat in Stockholm".Nu toti membrii Guvernului sunt insa de aceeasi idee. Ministrul Afacerilor Externe, Ann Linde, a explicat ca tara sa nu crede in izolare: "Vrem ca oamenii sa fie afara daca nu au vreun simptom, cat timp pastreaza distanta sociala"."Am reusit sa aplatizam curba si credem ca strategia noastra functioneaza. Si credem ca este mult mai bine pentru oameni sa fie afara si nu inchisi in casa lor pentru sanatatea publica. (...) Avem incredere unii in altii. Oamenii au incredere in autoritati, iar autoritatile au incredere in oameni. Si cred ca asta este una dintre marile diferente", a mai spus Linde, citata de Fox Business Totodata, epidemiologul sef din Suedia, Anders Tegnell, sustine de asemenea ca este "greu de inteles" cum izolarea populatiei ar fi impiedicat virusul sa ajunga in caminele de batrani, unde vizitele oricum sunt interzise, si unde au fost inregistrate jumatate din numarul total de decese.