Cum a ajuns un ofiter cu un CV falsificat sa lucreze la NATO

Ziare.

com

Conform cotidianului Dagens Nyheter, respectivul militar a mintit in CV cu privire la experienta sa si si-a falsificat o diploma de absolvire a unei scoli de ofiteri.El a ocupat timp de zece ani in armata suedeza mai multe posturi de inalta securitate, reusind sa devina inclusiv ofiter de stat major in cadrul NATO la cartierul general al fortelor aliate, SHAPE, transmite AFP.Armata suedeza a recunoscut ca acesta a fost "angajat din greseala", dar nu i-a dezvaluit identitatea. El "a lucrat ca ofiter suedez de legatura si cu un sistem informatic folosit in cadrul operatiunilor militare pentru care fortele armate suedeze dispun de personal", au mai mentionat intr-un comunicat autoritatile de la Stockholm, precizand de asemenea ca NATO a fost informata luni cu privire la acest caz.Potrivit relatarii cotidianului Dagens Nyheter, acel ofiter, care a obtinut gradul de maior fara sa fi avut pregatirea necesara, a fost angajat pentru a se ocupa in anii 2012-2013 de sistemul informatic AMN (Afghanistan Mission Network) al NATO, un sistem utilizat de 48 de state pentru transmiterea reciproca de informatii cu caracter militar si care astazi nu mai este in folosinta.Mai mult, anul trecut el a fost selectat pentru a participa la misiunea ONU in Mali, Minusma.Suedia nu este membra a NATO, dar participa la Parteneriatul pentru Pace si in ultimii ani si-a intensificat colaborarea cu Alianta, mai ales dupa anexarea Crimeii de catre Rusia, responsabilii suedezi temandu-se ca in eventualitatea unui conflict deschis tara lor ar putea deveni tinta unei agresiuni pentru taierea legaturii maritime a NATO catre statele baltice.