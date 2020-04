Medicii suedezi si-au pierdut rabdarea cu autoritatile: Ne conduc spre o catastrofa

Ziare.

Peste 2.000 de doctori, oameni de stiinta si profesori din Suedia au semnat o petitie prin care cer Guvernului sa ia masuri mai dure, informeaza The Guardian Printre semnatari se afla si presedintele fundatiei Nobel, profesorul Carl-Henrik Heldin."Nu testam suficient, nu urmarim si nu izolam suficient! Am lasat virusul sa se raspandeasca! Ne conduc spre o catastrofa!", a spus profesorul Cecilia Soderberg-Naucler.Pe de alta parte, premierul Stefan Lofven le-a transmis suedezilor sa se comporte "ca niste adulti" si sa nu raspandeasca "panica sau zvonuri".Suedezii de rand spun insa ca au incredere in masurile luate de autoritati si in capacitatea sistemului medical de a gestiona aceasta criza.Pana in acest moment, suedezilor li s-a recomandat sa nu se adune in grupuri mai mari de 50 (saptamana trecuta limita era de 500), sa evite contactul social daca au peste 70 de ani si sa incerce sa lucreze de acasa.In Suedia au fost inregistrate 5.568 de cazuri de coronavirus si 308 decese.C.S.