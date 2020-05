In Suedia, coronavirusul ar fi ajuns in noiembrie, anunta Agentia de sanatate publica

Ziare.

com

Acest anunt survine unei relatari din Franta conform careia un barbat a fost infectat cu noul coronavirus pe 27 decembrie, cu cateva zile inaintea raportarii primelor cazuri in China.Pacientul a fost diagnosticat cu pneumonie, dar o proba prelevata la acea data a fost acum testata pozitiv cu noul coronavirus. Barbatul respectiv s-a vindecat complet de COVID-19, dar nu are nicio idee despre cum a contractat virusul.Epidemiologul-sef al Suediei, Anders Tegnell, a afirmat ca la acea data au existat probabil si in Suedia persoane infectate cu noul coronavirus, relateaza site-ul de stiri thelocal.se."Nu a existat nicio raspandire (a infectiei) in afara orasului Wuhan pana cand am vazut-o in Europa ulterior. Dar eu cred ca ati putea gasi cazuri individuale printre calatorii in Wuhan care au fost acolo in noiembrie pana in decembrie anul trecut. Acest lucru nu suna deloc ciudat, ci mai degraba foarte natural", a spus Tegnell.Primul caz din Suedia confirmat cu COVID-19 este o femeie din orasul Jonkoping testata pozitiv pe 31 ianuarie dupa o calatorie recenta in China. Femeia s-a vindecat complet.La finalul lunii octombrie, la Wuhan s-au desfasurat Jocurile mondiale militare de vara 2019, unde au participat si in jur de 100 de membri ai armatei suedeze. Acestia au stat in Wuhan timp de doua saptamani. Mai multi dintre cei care au concurat s-au simtit rau si au fost testati pentru coronavirus, desi niciunul nu a fost raportat ca fiind testat pozitiv.A cunoaste momentul si modul in care s-au produs primele cazuri de COVID-19 intr-o tara poate contribui la intelegerea raspandirii infectiei. Totusi, in Suedia nu exista planuri pentru o testare pe scara larga a pacientilor care au primit asistenta medicala pentru probleme respiratorii sau gripa anul trecut pentru a vedea daca au avut coronavirusul."Nu este ceva despre care se discuta intr-o maniera structurata. Pentru moment nu dorim sa incarcam sistemul de sanatate cu acest tip de investigatie. Acest sistem are o multime de alte lucruri de facut. In schimb, ar fi interesant de aflat cum s-a propagat virusul in China si cum s-a comportat in primele stadii ale raspandirii sale, daca a fost vorba de o raspandire individuala de la un animal la o persoana sau s-a raspandit la un grup de oameni intr-o perioada de timp mai mare", a spus Tegnell.