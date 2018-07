MAE a emis alerta de calatorie pentru Suedia, unde au loc incendii de padure

Ziare.

com

Intr-un comunicat de presa, MAE informeaza cetatenii romani aflati in Suedia sau care intentioneaza sa calatoreasca in aceasta tara ca provinciile Dalarna, Jamtland si Gavleborg din nord si centru sunt afectate de incendii majore de padure. In unele localitati, autoritatile au organizat evacuari partiale. Pe tot teritoriul suedez exista un risc crescut de incendiu in paduri si este interzisa orice fel de activitate care poate genera foc deschis.Rezidentilor si turistilor romani li se recomanda sa obtina informatii suplimentare la telefon 113 13 si sa urmeze instructiunile autoritatilor suedeze, accesand acest website , precum si urmarind postul de radio local P4.Conducatorii auto pot consulta informatiile curente despre circulatia rutiera pe website-ul Autoritatii de Transport din Suedia Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Stockholm: +468205674, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.Cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Regatul Suediei: +46736985463.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://stockholm.mae.ro/ www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.