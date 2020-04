Fenomenul aparte care se intalneste in Suedia, tara cu cele mai slabe restrictii din UE

Ziare.

In ultima luna si jumatate, turismul mondial s-a prabusit, insa in Suedia lucrurile nu stau chiar asa rau.Potrivit Expressen , turistii ajung sa plateasca si cateva mii de euro pentru bilete de avion care sa-i aduca in Suedia.Printre ei se afla si doi romani, Razvan si Valentina, care au ajuns in Stockholm ca turisti dupa ce au platit o suma exorbitanta."Prietenii nostri sunt gelosi pentru tot ce putem face aici. Suntem liberi", a afirmat Valentina."In Romania poti sa iesi doar ca sa mergi la munca sau la cumparaturi si ai nevoie de o declaratie", a spus si Razvan.Conform presei din Suedia, tot mai multi straini aleg sa plateasca sume exorbitante pentru a ajunge in aceasta tara.Spre exemplu, un elvetian a platit 1.800 de euro pe biletul de avion.De asemenea, oameni foarte bogati aleg sa mearga in Suedia doar ca sa se tunda, in conditiile in care in cele mai multe tari saloanele sunt inchise.Totusi, Sofia, o coafeza din Stockholm, a anuntat ca refuza sa mai tunda straini."Nu e posibil ca noi sa stam acasa si sa pastram distanta sociala, in timp ce turistii din strainatate vin si raspandesc virusul", a explicat aceasta.In Suedia restaurantele si barurile sunt in continuare deschise, la fel si parcurile, astfel ca viata este aproape normala.C.S.