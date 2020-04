Coronavirus: Numarul mortilor din Suedia a crescut cu 20% intr-o singura zi

Ziare.

76 de persoane au murit intr-o singura zi in Suedia, iar numarul total a ajuns la 477, de la 401.De asemenea, au fost raportate 376 de noi cazuri, ajungand la un total de 7.206. In total, suedezii au efectuat 36.900 de teste.In Suedia, barurile si restaurantele sunt in continuare deschise, iar autoritatile mizeaza pe responsabilitatea civica.De altfel, premierul Stefan Lofven le-a transmis oamenilor sa fie maturi si responsabili, dar sa se si astepte "la cateva mii de morti".Pe de alta parte, este posibil ca si Suedia sa renunte la planul prin care trateaza pandemia destul de relaxat, conform The Sun Astfel, guvernul a propus luni o lege pentru a capata puteri suplimentare in asa fel incat sa poata limita adunarile publice sau sa inchida anumite domenii fara sa mai aiba aprobarea parlamentului. Peste 2.300 de medici au semnat deja o petitie prin care cer masuri mai dure , acuzand relaxarea autoritatilor.C.S.