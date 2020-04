O suedeza arestata in Bucuresti nu vrea sa fie extradata in tara natala, nemultumita de modul in care autoritatile gestioneaza pandemia

"Zborurile nu au fost interzise"

In urma cu doua saptamani, judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au arestat-o pentru 30 de zile, in vederea extradarii, pe suedeza Linda-Kristina Dragan-Tisater. Pe numele acesteia, Autoritatea Suedeza pentru Infractiuni Economice emisese pe 10 martie un mandat european de arestare pentru doua infractiuni de criminalitate organizata privind contabilitatea. Era vorba de infractiuni similare cu omisiunea de a evidentia venituri, cum este descrisa evaziunea fiscala din Codul penal romanesc."Dispune predarea persoanei solicitate catre autoritatile judiciare suedeze, cu respectarea regulii specialitatii si sub conditia ca, in cazul in care se va pronunta o pedeapsa privativa de libertate, persoana predata sa fie transferata in Romania pentru executarea pedepsei", este o parte din minuta Curtii de Apel Bucuresti, conform portalului instantelor. Femeia ceruse judecatorilor romani ca in cazul in care o sa fie gasita vinovata in Suedia, sa execute pedeapsa intr-un penitenciar din Romania.In timpul procesului, pe 8 aprilie, procurorul de sedinta a explicat ca extradarea in acest caz se poate realiza, in contextul actualei pandemii, avand in vedere ca Suedia nu a interzis zboruri si nici nu a luat masuri speciale asemenea altor tari europene. "", a punctat magistratul.In situatii similare, autoritatile din Romania au amanat predarea persoanelor pe numele carora erau emise mandate europene de arestare sau chiar au revocat masura arestarii, daca era vorba de tari puternic afectate de criza coronavirusului, in cazul carora tara noastra a intrerupt legaturile aeriene.Avocatul Lindei-Kristina Dragan-Tisater a pledat pentru respingerea arestarii si a extradarii. El a invocat mai multe probleme tehnice, cum ar fi faptul ca acuzatiile clientei sale aduse de autoritatile din Suedia nu ar avea corespondent in Codul penal din Romania, sau faptul ca din mandatul de arestare reiese ca acuzatiile sunt facute din neglijenta, iar normele din Romania nu pedepsesc decat faptele savarsite cu intentie.", a sustinut avocatul, potrivit motivarii sentintei Curtii de Apel Bucuresti.In ultimul cuvant, Linda-Kristina Dragan-Tisater spus ca doreste sa ramana in Romania deocamdata, a promis ca nu va fugi nicaieri, se va prezenta la politie la programul stabilit, "urmand a merge in Suedia cand va fi pregatita si va lasa toate lucrurile aranjate".Conform datelor de la Curtea de Apel Bucuresti, Dragan-Tisater este acuzata ca si-a neglijat, in 2017-2018, obligatia de a tine contabilitatea unei firme de comert online conform Legii contabilitatii. In esenta, ea nu ar fi introdus/inregistrat 616 tranzactii in registre privind depozite de 10.883.646 de coroane suedeze si retrageri de 11.253.604 de coroane suedeze pe contul bancar al societatii.Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au analizat toate actele emise de autoritatile romane dupa declararea starii de urgenta si au constatat "ca nu au fost suspendate zborurile sau serviciile de transport international catre Suedia".Din analiza situatiei prezentate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, actualizata la data de 2 aprilie 2020, in Suedia nu a fost declarata stare de urgenta, in prezent fiind suspendate doar zborurile dintre Suedia si Iran, iar zboruri directe Suedia - Romania sunt operate de compania Wizz Air.De asemenea, au observat ca nu sunt aplicate restrictii la intrarea in Suedia decat cu privire la intrarile ne-necesare ale cetatenilor straini care vin dintr-o tara din afara Spatiului Economic European (SEE) si Elvetiei. Aceasta analiza facuta de judecatori a fost necesara pentru a se vedea daca prin extradarea femeii, starea de sanatate a acesteia este pusa in pericol.", motiveaza Curtea de Apel Bucuresti.Judecatorii precizeaza ca in aceste conditii, desfasurarea anchetei este prioritara."In aceste circumstante, punand in balanta interesul superior al persoanei solicitate si cel urmarit prin emiterea mandatului european de arestare, constand in aducerea imediata in fata autoritatilor judiciare din Suedia in vederea efectuarii urmaririi penale,", explica magistratii.Contestatia Lindei- Kristina Dragan- Tisater se va judeca in aceasta saptamana la Inalta Curte, conform site-ului instantei.