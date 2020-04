O suedeza de 23 de ani, diagnosticata cu leucemie, a dat o petrecere de adio cu 100 de invitati: Nu am nicio sansa in fata coronavirusului

Ziare.

Rebecca Gerholt a primit acest diagnostic pe 19 iunie 2019, iar doctorii i-au spus ca nu mai are mult timp de trait, dupa ce tratamentul sau nu a avut succes.Drept urmare, ea incearca sa se bucure de ultimele momente in viata si sa nu aiba niciun regret, informeaza Afton Bladet Astfel, ea a dat o petrecere la care a invitat inca 100 de persoane. A intitulat-o "O petrecere mortala". Planificase aceasta petrecere cu mult timp inainte de aparitia coronavirusului, dar pandemia nu a oprit-o, ci dimpotriva."Voi muri curand, intrebarea este doar ce ma va ucide. Nu am deloc sistem imunitar si, probabil, nu as fi capabila sa fac fata unei raceli. In fata coronavirusului nu am nicio sansa", a afirmat Rebecca.Priveste tot ce i se intampla foarte relaxata si spune ca i se pare mai important sa se bucure de fiecare clipa pe care o mai are pe pamant.De altfel, in jurnalul personal, le-a transmis apropiatilor o dorinta: "Daca nu ma pot casatori, sper ca inmormantarea va fi ca o nunta".Nu vrea ca lumea sa planga dupa ea de tristete, ci sa-si aminteasca cu drag de clipele petrecute impreuna.Pentru ca tratamentul nu a dat rezultate, ea a stabilit impreuna cu medicul sau sa il opreasca si sa se bucure de timpul care i-a mai ramas.C.S.