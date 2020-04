OMS lauda Suedia, chiar daca nu a impus restrictii dure: E un "model" in lupta impotriva COVID-19

LIVE

Sunt "lucruri de invatat" de la aceasta tara scandinava, care s-a bazat pe autoreglementarea cetatenilor, a apreciat miercuri un expert in urgente la ONU, dr. Mike Ryan."Cred ca exista perceptia potrivit careia Suedia nu a impus masuri de control si ca a lasat boala sa se raspandeasca", a declarat pentru presa Ryan, citat de New York Post."Nu este deloc adevarat", a subliniat el.Ryan a precizat ca, in loc de izolare, Suedia a "implementat o politica publica foarte puternica privind distantarea sociala, cu privire la ingrijirea si protectia persoanelor plasate in institutii de ingrijire"."Ceea ce a facut in mod diferit este ca s-a bazat foarte mult pe relatia cu cetatenii si capacitatea si vointa acestora de a implementa auto-distantarea sociala si auto-reglementarea", a subliniat el."In acest sens, ei au implementat o politica publica printr-un parteneriat cu populatia", a insistat el.De asemenea, Suedia a intensificat testarea si are o capacitate adecvata in spitale de gestionare a focarelor, a relevat el."Cred ca daca vrem sa ajungem la o noua normalitate, Suedia reprezinta un model, daca vrem sa ne intoarcem inapoi la o societate in care sa nu avem izolare", a apreciat expertul.Suedia, cu o populatie de 10,3 milioane de locuitori, a inregistrat peste 20.300 de cazuri si 2.462 de morti - un bilant cu mult mai mare decat vecinii sai din nordul Europei care au implementat masuri mai stricte.Danemarca a inregistrat 9.206 contaminari cu COVID-19 si 443 de morti in randul celor 5,8 milioane de locuitori, iar Norvegia a inregistrat 7.680 de cazuri si 207 decese in randul populatiei sale de 5,4 milioane de oameni, potrivit Universitatii John Hopkins. Finlanda a confirmat 4.906 cazuri si 206 morti la o populatie de 5,5 milioane.Abordarea Suediei a fost criticata de 2.300 de universitari, care au indemnat luna trecuta Guvernul, intr-o scrisoare, sa-si reexamineze politica laxista."Este necesar sa controlam situatia, nu ne putem indrepta catre haos. Nimeni nu a incercat aceasta cale. De ce sa o testam noi primii in Suedia, fara un consimtamant informat?", denunta o profesoara de la Institutul Karolinska, Cecilia Soderberg-Naucler.