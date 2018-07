Ploaia le-a inundat pasajul prin care mergeau la lucru, asa ca si-au adus saltelele gonflabile si s-au distrat

A post shared by @svanstrom on Jul 29, 2018 at 6:54am PDT

Inundarea pasajului subteran al unei statii de tren din centrul orasului suedez Uppsala, ca urmare a caderilor masive de precipitatii inregistrate peste weekend, le-a oferit mai multor locuitori ocazia unei distractii pe cinste, noteaza The Local Dupa ce nivelul apelor pluviale s-a ridicat deasupra genunchilor, multi au ales sa ocoleasca zona pana la retragerea apelor, cativa mai hotarati s-au aventurat prin pasajul inundat in incercarea de a prinde trenul, iar cateva persoane au avut o idee cu totul diferita.Inarmati cu arsenalul de plaja - saltele gonflabile, pistoale cu apa, inotatoare si tuburi pentru scuba diving - mai multi amatori de distractii cu imaginatie au transformat platforma acoperita de apa intr-o piscina publica.Trecatorii au postat pe Instagram poze de la "pool party"-ul improvizat. Unul dintre ei precizeaza ca nu a durat mult pana cand agentii de paza le-au cerut petrecaretilor sa plece."Nu as spune ca a fost cea mai proaspata apa in care m-am scaldat, asa ca a trebuit sa ma spal bine la dus ulterior", spune fotograful Sarah Thoren, care a participat la randul sau la petrecerea inedita.Apa a fost evacuata duminica seara, iar statia a revenit la normal. Ploile torentiale care au avut loc in acest weekend in Suedia urmeaza unui val de caldura prelungit, de unde poate si entuziasmul locuitorilor din Uppsala.Citeste si: Germania, sufocata de canicula: Panourile solare se incalzesc prea tare, dar vacile sunt fericite