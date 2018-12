Povestea incredibila a studentului irakian salvat de profesorul sau suedez din mainile ISIL

Watch the latest video at foxnews.com

Ziare.

com

Totul a inceput atunci cand prof. Charlotta Turner a primit un mesaj de la studentul ei doctorand Firas Jumaah prin care era instiintata ca el nu-si va mai putea termina teza daca nu va reveni din Irak in Suedia in decurs de o saptamana, relateaza The Local Impreuna cu familia, tanarul, membru al gruparii etnico-religioase Yazidi, se ascundea intr-o fabrica dezafectata din Irak."Nu mai aveam nicio speranta. Eram disperat. Am vrut sa doar sa ii comunic supervizorului meu ce se intampla. N-aveam nici cea mai vaga idee despre ce va fi capabila sa faca profesoroara pentru noi", a relatat el pentru Lund's University Magazine (LUM).Jumaah intrase voluntar in zona de razboi pentru ca acolo erau sotia si copiii lui. Sotia il informase ca luptatorii ISIL intrasera in localitatea vecina, unde omorasera toti barbatii si luasera femeile ca sclave."Am luat primul avion si m-am intors acasa. Ce fel de viata as fi avut daca ei ar fi patit ceva?", a mai povestit barbatul.La randul ei, prof. Charlotta Turner a declarat pentru LUM: "Ceea ce se intampla mi s-a parut total inacceptabil"."Eram atat de manioasa ca ISIL intervenea astfel in lumea noastra, expunand riscurilor viata doctorandului meu si a familiei luni, si intrerupand cercetarile", a adaugat ea.Prof. Turner l-a contactat pe seful securitatii din universitate, Per Gustafson, care a aranjat in decurs de cateva zile operatiunea de salvare, pentru care a angajat o companie de securitate.La finalul operatiunii, Jumaah, sotia si cei doi copii au fost transportati la Aeroportul Erbil si apoi adusi in siguranta in Suedia."M-am simtit atat de privilegiat, ca un VIP. In acelasi timp, m-am simtit ca un las pentru ca mi-am lasat acolo mama si surorile", a marturisit el pentru LUM.Din fericire, si restul familiei a supravietuit ocupatiei ISIL. Jumaah si-a finalizat doctoratul in Suedia si acum lucreaza la o companie farmaceutica din Malmo. Conform sursei citate, el aproape a terminat de achitat costurile operatiunii sale de salvare, platite initial de universitate."A fost un eveniment unic. Din cate stiu eu, nicio alta universitate nu s-a mai implicat in asa ceva pana acum", a declarat Per Gustafson pentru sursa citata.