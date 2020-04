Povestea omului care a trait deja 4 pandemii: Lumea va fi un loc mai bun dupa coronavirus

Ziare.

Gosta Vestlund avea aproape cinci ani cand gripa spaniola a ajuns in Suedia, in 1918. A crescut la bunici si mama sa adoptiva era chiar matusa sa, Anna.Aceasta avea insa sa moara din cauza gripei spaniole, care in Suedia a provocat in jur de 35 de mii de decese, majoritatea persoane sub 45 de ani."A fost o veste teribila, mai ales pentru bunica mea, care a avut 15 copii, iar 6 dintre ei au murit la o varsta frageda. Apoi matusa mea a murit de gripa spaniola", a povestit Gosta Vestlund pentru Afton Bladet Ramas sub tutela bunicilor, Gosta Vestlund a fost extrem de pasionat de cunoastere si a avut note foarte mari la scoala. In 1930 a infiintat un club de tineret social-democratic care lupta impotriva raspandirii nazismului.Gripa asiatica, aparuta in 1957, a fost a doua pandemie traita de Gosta Vestlund. Peste 1 milion de oameni, multi dintre ei tineri, au murit, insa Suedia a raportat un numar mic de victime.In schimb, din cauza gripei Hong Kong, peste 1.000 de suedezi si-au pierdut viata in 1968, in timp ce la nivel global numarul deceselor a trecut de 1 milion.Gosta Vestlund a trecut si prin gripa porcina din 2009, in urma careia 280.000 de oameni si-au pierdut viata doar in primul an. In Suedia au fost peste 2.000 de cazuri si 20 de decese."In 106 ani pot spune ca am trecut prin multe. Am trait doua razboaie mondiale si patru pandemii. In momente de criza trebuie sa te adaptezi si sa te repozitionezi in societate. Tot timpul suntem in dezvoltare", a explicat suedezul.El afirma ca si pandemia de coronavirus va trece si va lasa si efecte pozitive."Vedem deja efectele pozitive pe care le are asupra mediului inconjurator. In plus, lumea va fi un loc mai bun. Vedem deja ca oamenii s-au apropiat si discuta mai mult. Sper ca acest lucru va continua si dupa ce criza va trece", a explicat Vestlund.In acest moment, Gosta Vestlund este izolat de cateva saptamani si pastreaza legatura cu apropiatii prin telefon."Nu conteaza foarte mult pentru mine ca nu mai ies. Am telefonul si sunt cativa oameni grozavi cu care am ce vorbi. Sigur, sunt ingrijorat din cauza virusului, dar sunt increzator ca impreuna vom reusi sa trecem peste si vom descoperi si ceva bun in tot ce se intampla", a incheiat veteranul suedez.C.S.