Vopsirea podului dintre Danemarca si Suedia va dura 13 ani: Muncitorii vor sta suspendati de o macara deasupra marii

Podul Oresund, celebru datorita serialului politist de televiziune in genul "nordic noir" "The Bridge", are nevoie de un strat nou de vopsea pentru a-si conserva structura din otel. Proiectul va presupune vopsirea a circa 300.000 de metri patrati de pod."Stratul exterior al procedurii de vopsire alcatuita din cinci straturi se va deteriora in urmatorii 10 ani, asa ca va trebui sa aplicam un nou strat pe deasupra, astfel incat vopseaua de dedesubt sa poata fi conservata si sa protejam otelul impotriva ruginii", a precizat pentru Reuters managerul de proiect Johan Nord.Vopsirea anterioara s-a facut pe sectiuni, cand elementele podului se aflau pe uscat inainte de a fi apoi asamblate deasupra cursului de apa. De data aceasta, va fi nevoie de o platforma speciala ridicata paralel cu podul, iar muncitorii vor trebui sa stea agatati de bratul unei macarale deasupra stramtorii Oresund."Este o misiune speciala intrucatpentru a ajunge la pod", a spus directorul executiv al Muehlhan Denmark, Jens Mork.Prestatorul german de servicii industriale Muehlhan a fost ales pentru prima faza a proiectului, cu durata de doi ani, in care va fi vopsita in negru o suprafata echivalenta cu 42 de terenuri de fotbal.Potrivit lui Mork, cantitatea de vopsea care va fi folosita va fi de intre 300.000 - 400.000 de litri pentru intregul proiect.