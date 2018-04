Scandal sexual la institutia care decerneaza Premiul Nobel: Trei persoane si-au dat demisia

#MeToo

Scandalul de la Academie a luat, vineri, proportiile unei afaceri de stat dupa ce regele Carl al XVI-lea Gustaf a fost pus la curent, iar directorul general al Fundatiei Nobel, Lars Heikensten, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la aceasta "situatie serioasa si dificila", informeaza AFP.Valul de dezvaluiri facute sub auspiciile miscarii #metoo a adus la lumina in luna noiembrie relatiile stranse dintre Academie si "o personalitate a lumii culturale", acuzata de viol si de agresiune sexuala de mai multe femei, printre care sotii si fiice de academicieni.Cotidianul Dagens Nyheter a publicat marturiile a 18 femei care pretind ca au fost abuzate sau hartuite de acest barbat, de origine franceza, casatorit cu academiciana, poeta si autoarea de piese de teatru Katarina Frostenson.De la izbucnirea scandalului, Academia Suedeza a rupt legaturile cu aceasta figura cunoscuta in cercurile culturale si a taiat subventiile pentru centrul de expozitii si concerte din Stockholm pe care barbatul il conducea.Prestigioasa institutie a deschis totodata o ancheta interna si a recurs la serviciile unei firme de avocatura, ale carei concluzii nu sunt pe moment cunoscute.Potrivit scriitorului Peter Englund, unul dintre cei trei academicieni demisionari - alaturi de Klas Ostergren si Kjell Espmark - cazul a divizat lumea literara din aceasta tara scandinava."Cu mare tristete, dupa 36 de ani petrecuti in Academie, dintre care 17 in calitate de presedinte al Comitetului Nobel, ma vad constrans sa iau aceasta decizie", a declarat Espmark intr-o scrisoare adresata presei. "Atunci cand membri marcanti ai Academiei pun prietenia mai presus de responsabilitate si de integritate, nu mai pot participa la lucrarile sale", a adaugat Espmark.La randul sau, Ostergren a vorbit despre "o tradare atat fata de fondatorul, cat si fata de marele protector" al Academiei, facand referire la regele Gustav al III-lea si, respectiv, la inventatorul Alfred Nobel.Pe de alta parte, remarca AFP, cei trei academicieni sunt membri pe viata si nu pot, in principiu, demisiona.Pe plan judiciar, procuratura din Stockholm a anuntat la jumatatea lunii martie ca o parte dintre acuzatiile formulate impotriva personalitatii aflate in centrul acestui scandal - vizand agresiuni care s-au petrecut in intervalul 2013-2015 - nu mai pot fi cercetate, deoarece faptele s-au prescris sau nu exista probe concludente