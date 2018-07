Suedia combate cu bombe incendiile de padure

Ziare.

com

Incendiile de padure care au cuprins zona Ă„lvdalen, din centrul Suediei, au izbucnit in urma cu 13 zile. Mai rau decat atat, incendiul incepuse sa inainteze spre o baza militara cu depozite pline de obuze. Acest lucru a ingreunat misiunea pompierilor, intrucat baza este situata intr-un loc greu accesibil, noteaza The Local Pentru ca alte optiuni nu au dat rezultat, Fortele Aeriene Suedeze au trimis o escadrila de avioane de lupta Jas 39 Gripen pentru a lansa o bomba deasupra flacarilor, in speranta ca presiunea eliberata de explozie ar putea stavili flacarile."Oxigenul din foc poate fi indepartat cu ajutorul unei bombe, iar in acest caz am putut incerca varianta asta", a fost explicatia lui Johan Szymanski, seful echipei de pompieri."Analiza noastra preliminara arata ca vom avea efecte pozitive", a adaugat acesta.Bomba, modelul GBU-49, conform tabloidului suedez Aftonbladet, a fost lansata de la 3.000 de metri si a atins o viteza de 550 km/h inainte de a-si atinge tinta.In acest fel, avioanele au reusit sa stinga flacari pe un perimetru de pana la 100 de metri de la locul in care a cazut bomba.Suedia s-a confruntat cu peste 40 de incendii de padure in ultimele zile. Luni, autoritatile au declarat ca o suprafata de 25.000 de hectare a fost afectata, inclusiv 2.500 de hectare in Dalarna, 8.500 in Gavleborg, 500 in Vasternorrland si 8.500 in Jamtland.