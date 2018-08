Suedia cumpara sisteme de rachete Patriot, pe fondul tensiunilor cu Rusia

Ziare.

Administratia suedeza pentru echipamente militare (FMV) a inceput negocierile cu firma americana Raytheon in noiembrie 2017, in scopul inlocuirii actualului sistem antiaerian, ineficient in cazul amenintarilor balistice, informeaza site-ul agentiei Reuter.Negocierile s-au incheiat in aprilie, iar decizia Guvernului de la Stockholm a fost anuntata joi. "Guvernul a decis acordarea permisiunii pentru semnarea contractului cu Statele Unite in scopul achizitionarii sistemului antiaerian Patriot", a comunicat Ministerul suedez al Apararii.In aprilie, autoritatile suedeze au anuntat ca valoarea contractului este de zece miliarde de coroane suedeze (1,13 miliarde dolari / 972 milioane euro) . Cifra se poate tripla in functie de numarul rachetelor cumparate.Suedia, care nu este membra a Aliantei Nord-Atlantice, a exprimat ingrijorare in legatura cu actiunile Rusiei, mai ales in contextul anexarii regiunii ucrainene Crimeea in 2014.Administratia Vladimir Putin a avertizat recent ca va reactiona daca Suedia si Finlanda se apropie de NATO.In luna mai, Finlanda, Suedia si Statele Unite au semnat un acord in sensul intensificarii cooperarii cu structurile militare NATO."Acordul semnat in luna mai le permite acestor tari sa participe total la exercitiile militare NATO. In schimb, NATO le-a acordat acces total, neobstructionat in spatiul aerian si in apele teritoriale.Eu subliniez ca aceste tipuri de masuri ale colegilor nostri occidentali conduc la distrugerea actualului sistem de securitate, generand lipsa de incredere si fortandu-ne sa aplicam contramasuri", a declarat de curand Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii.