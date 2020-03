Suedia ignora coronavirusul: Ii lasam pe oameni sa faca tot ce e mai bine pentru ei

Ziare.

Chiar daca si in aceasta tara s-au inregistrat peste 3.000 de cazuri, nordicii nu se grabesc sa ia masuri stricte, ca in restul lumii, remarca New York Times Pana in acest moment, Suedia a inchis doar scolile, dar a pastrat deschise gradinitele, universitatile, barurile, restaurantele, iar granitele sunt deschise, la fel ca si statiunile de schi. De asemenea, oamenii merg normal la locul de munca.Criticati pentru relaxarea de care dau dovada, suedezii au decis in cele din urma ca, incepand de duminica, sa interzica adunarile mai mari de 50 de persoane.Chiar si asa, sunt multe voci care sustin ca Suedia face prea putin pentru a opri pandemia de coronavirus.Epidemiologul sef al Suediei, Anders Tegnell, a mentionat ca mizeaza pe responsabilitatea oamenilor. Astfel, suedezii au fost sfatuiti sa pastreze distanta sociala si sa ii protejeze pe cei trecuti de 70 de ani.Cat de bine functioneaza aceste lucruri? New York Times observa ca, in capitala Stockholm, sunt numeroase grupuri de persoane in restaurante sau cafenele, iar locurile de joaca sunt pline. De asemenea, salile de gimnastica, mall-urile si statiunile de schi sunt in continuare frecventate, chiar daca numarul vizitatorilor a mai scazut."Ii lasam pe oameni sa faca tot ce e mai bine pentru ei. Asta functioneaza foarte bine, din experienta noastra", a afirmat Tegnell.Totusi, aceasta atitudine este criticata de presa suedeza, care se teme ca statiunile de schi s-ar putea transforma intr-un focar."Zonele montane din Suedia ar putea ajunge ca Lombardia daca statiunile raman deschise", a avertizat ziarul suedez Aftonbladet.Situatia din Suedia este o exceptie in nordul Europei, avand in vedere ca Norvegia si Danemarca au luat masuri stricte.In Suedia s-au inregistrat pana acum 3.069 de cazuri de coronavirus, iar 105 persoane si-au pierdut viata.C.S.