Suedia: Protestul unei studente intr-un avion a oprit deportarea unui imigrant afgan

Ersson, studenta la Universitatea din Gothenburg, a cumparat un bilet pentru zborul de la Gothenburg catre Turcia dupa ce a aflat ca un cetatean afgan urma sa fie deportat prin acest zbor, conform presei locale din Suedia. Dupa ce a intrat in avion, Ersson a inceput o transmisie live pe Facebook , vorbind in engleza."Nu vreau ca un om sa moara doar pentru ca nu vreti voi sa va pierdeti zborul. Nu ma voi aseza decat atunci cand aceasta persoana va parasi avionnul", a afirmat ea.Dupa ce un steward i-a cerut sa se opreasca din filmat, Ersson a afirmat: "Fac ce pot pentru a salva viata cuiva. Cata vreme o persoana este in picioare, pilotul nu poate decola. Tot ce doresc este sa opresc deportarea si apoi voi respecta regulile. Totul este perfect legal si nu am comis o infractiune".Ersson i-a transmis unui pasager care a incercat sa ii ia telefonul: "Ce este mai important, o viata sau timpul tau?... Vreau ca el sa se dea jos din avion pentru ca nu este in siguranta in Afganistan. Incerc sa schimb regulile din tara mea, nu imi plac. Nu e corect sa trimitem oameni in iad".Dupa ce personalul aeroportului a refuzat sa foloseasca forta pentru a o inlatura pe Ersson din avion, pasagerii au aplaudat momentul in care imigrantul este dat jos din aeronava. Protestul demonstreaza tensiunile privind regimul dur al Suediei pentru imigratie.Guvernul doreste sa mentina deportarea celor care cauta azil in Suedia inaintea alegerilor din septembrie, a caror tema principala a fost imigratia si cererile de azil.Partidul de extrema dreapta, Democratii Suedezi, domina in sondajele de opinie. Agentia de imigratie a guvernului suedez considera ca Afganistan este o tara sigura pentru azilantii carora le-au fost respinse cererile, desi Suedia a micsorat numarul de deportari dupa mai multe atentate comise de talibani in Afganistan in 2018.