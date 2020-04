Tara din Europa care refuza izolarea a inregistrat un numar record de decese de COVID-19

Ziare.

Autoritatile suedeze au anuntat ca, in ultimele 24 de ore, au murit nu mai putin de 170 de persoane.Scandinavii au ajuns, astfel, la 1.203 persoane rapuse de coronavirus.11.927 de persoane au fost diagnosticate pozitiv cu coronavirus in Suedia.Suedia are mai multe persoane decedate din cauza COVID-19 decat celelalte tari nordice la un loc.Norvegia a anuntat 6.740 de cazuri si 145 de decese, Finlanda are 3.237 de cazuri si 72 de decese, in timp ce Danemarca a ajuns la 6.681 de cazuri si 309 morti.Cu toate acestea, Suedia continua sa tina deschise barurile, scolile si magazinele.I.G.