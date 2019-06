Un tribunal suedez a respins cererea de arestare a lui Julian Assange pentru viol

Ziare.

Hotararea Tribunalului din Uppsala (est), care poate fi atacata prin apel, reprezinta un revers pentru acuzare, care spera sa emita un mandat european de arestare in vederea transferarii in Suedia a australianului inainte ca faptele sa se prescrie, in august 2020, relateaza AFP.Tribunalul considera intemeiate "suspiciunile care il vizeaza pe Julian Assange si recunoaste ca exista riscul ca el sa incerce sa se sustraga justitiei", insa imediat ce a fost incarcerat in Marea Britanie, "proceduri de investigare pot sa fie efectuate in regimul deciziei anchetei europene" - un mecanism de cooperare intre state membre ale Uniunii Europene (UE) in anchete penale."In aceste circumstante, un ordin de arestare si de detentie ar fi disproportionat", apreciaza magistratii.Procurorul insarcinat cu instructia, Eva-Marie Persson, a anuntat la jumatatea lui mai redeschiderea anchetei cu privire la viol impotriva lui Julian Assange, in varsta de 47 de ani, dupa retinerea sa de catre politia britanica la Ambasada Ecuadorului la Londra, la 11 aprilie , si a formulat, o saptamana mai tarziu, o cerere de arestare pe numele acestuia.Suedeza, in varsta de 30 de ani la vremea faptelor, il acuza pe australian ca a intretinut cu ea un raport sexual in timp ce ea dormea, fara prezervativ, dupa ce a refuzat orice raport sexual neprotejat in mai multe randuri.La randul sau, Julian Assange a negat mereu faptele cu privire la viol si sustine ca ea a consimtit si a acceptat sa nu foloseasca prezervativ.Parchetul a clasat ancheta, in 2017, din cauza ca nu il putea audia in acest dosar.Julian Assange era vizat, de asemenea, de o plangere cu privire la o agresare sexuala a altei tinere, la Stockholm, in aceasi perioada, insa faptele s-au prescris in 2015.