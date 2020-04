A luat Viktor Orban decizii dictatoriale? E clar ca avem nevoie de UE mai mult ca niciodata Interviu cu secretarul general al PPE

Ziare.

Starea de urgenta a fost decretata si la Budapesta, dar fara a avea un termen limita.Mai mult, Guvernul Orban are mana libera sa conduca tara prin decrete, lucru criticat de Uniunea Europeana, prin chiar vocea presedintelui Comisiei, Ursula von der Leyen.13 state membre ale PPE i-au cerut presedintelui PPE Donald Tusk sa excluda Fidesz si au indemnat tarile UE sa ia masuri impotriva Ungariei.Viktor Orban a raspuns in stilul cu care si-a obisnuit si colegii din PPE, si institutiile europene, transmitand ca "nu are timp de asa ceva" si ca ii este greu sa-si imagineze ca cineva are "timp de fantezii" cu privire la intentiile altor state."Lumea noastra este clar cu susul in jos", i-a scris Orban secretarului general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz, si prioritatea ar trebui sa fie criza coronavirsului.L-am intrebat pecum a primit raspunsul premierului de la Budapesta si cum arata, in articulatiile mari, raspunsul Uniunii Europene la criza medicala si sanitara cauzata de SARS-CoV2."Prioritatea PPE este gestionarea crizei coronavirusului. Aceasta este si prioritatea cetatenilor europeni. Cand expertii ne vor spune ca aceasta criza medicala a luat sfarsit, vom analiza masurile luate de guvernele UE, nu doar de cel al Ungariei, pentru a evalua daca au fost proportionale cu criza si pentru a elabora un cod de bune practici pentru crizele viitoare".Totusi, secretarul general al PPE vrea sa puna in balanta eventualele derapaje de la Budapesta cu cele din alte state, unde guvernele nu sunt de dreapta, ci de stanga, asa cum e cazul tarii lui, Spania."In propria mea tara, incep sa apara mari semne de intrebare privind constitutionalitatea masurilor luate de Guvernul condus de Pedro Sanchez. De exemplu, sute de jurnalisti spanioli s-au plans de controlul Guvernului asupra intrebarilor primate de la presa.Dar nu vad nicio referire la asta in presa europeana. Sa fie pentru ca e vorba despre un guvern de stanga?Acelasi lucru se aplica tarilor ca Malta si Italia, unde guverne de stanga iau decizii fara nicio implicare din partea parlamentelor nationale".Spania e una dintre cele mai afectate tari din Europa, cu peste 17.000 de decese, in vreme ce rata fatalitatiloe e mai bine tinuta sub control in alte state membre. Actioneaza Uniunea Europeana solidar?"In ceea ce priveste solidaritatea europeana, dupa un start incet, Uniunea Europeana lucreaza acum, intr-adevar, intr-o maniera coordonata pentru a livra solutii cetatenilor europeni.Au fost deja puse in practica cateva initiative: de exemplu, "culoarele verzi", pentru a facilita transportul alimentelor si marfurilor esentiale.Solidaritatea europeana coordonata a fost demonstrata in repatrierea cetatenilor europeni si in stabilirea fondurilor europene, pentru a combate pandemia. Acestea sunt doar cateva exemple.Trebuie sa ne amintim, de asemenea, ca Uniunea Europeana nu are competente in toate domeniile, iar politicile de sanatate sunt un exemplu.Asa cum am vazut in trecut, statele membre UE, adevaratii detinatori de putere, au luat deciziile in ritm incet - dar in final au ajuns la solutii commune.