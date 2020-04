Voluntarii din Belarus fac campanii de strangere de fonduri pentru dotarea spitalelor. Presedintele a catalogat pandemia drept "o psihoza"

Ziare.

Autoritatile din statul est-european au fost criticate pentru raspunsul intarziat la raspandirea noului coronavirus, dar si pentru faptul ca inca organizeaza campionatul local de fotbal, care este singurul activ de pe Batranul Continent, aminteste The Guardian Mai mult, presedintele Alexander Lukashenko nu crede ca virusul exista, catalogand pandemia drept "o psihoza"."Nimeni din aceasta tara nu va muri de noul coronavirus", a declarat la inceputul saptamanii seful acestui stat, desi datele de la Organizatia Mondiala a Sanatatii il contrazic Intre timp, Andrej Stryzhak, un activist care lupta pentru drepturile omului, a pus bazele unei campanii de strangere de fonduri (#bycovid19), prin intermediul careia cumpara si livreaza echipamentul necesar pentru spitale, aceasta fiind doar una dintre initiativele facute de ONG-uri si mediul privat in Belarus."Scopul nostru este sa ne asiguram ca sistemul de sanatate nu cedeaza", spune Andrej Stryzhak. "In multe locuri, de exemplu in Vitebsk, situatie e una dificila. Pe langa faptul ca sunt multi bolnavi, si multi medici sunt infectati".Alaturi de voluntari si de alte ONG-uri, in campania #bycovid19 s-au strans peste 110.000 de euro, fiind distribuite peste 27.000 de masti de protectie, precum si echipamente medicale si combinezoane.De asemenea, o organizatie din Minsk, Hackerspace, a folosit imprimante 3D pentru a produce viziere pentru medici.Voluntarii au tinut sa mentioneze ca efortul lor nu are conotatii politice si ca ministerul Sanatatii incepe sa se implice tot mai mult, vazand eforturile societatii civile.Belarus a anuntat peste 4.200 de cazuri de coronavirus si 40 de morti, la o populatie 9,5 milioane de oameni.