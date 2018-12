Care sunt si in ce tari actioneaza organizatiile mafiote din Europa

Mafia italiana

Gruparile turcesti

Clanurile din Germania

Bandele albaneze

Retelele rusesti

Hells Angels, Bandidos

Potrivit Uniunii Europene, ar exista cam 5.000 de retele de crima organizata care ar opera in toate cele 28 de state membre - iar ele au un efect semnificativ asupra economiei blocului comunitar.Un raport din 2016 publicat de Joint Research Centre on Transnational Crime (Transcrime), cu sediul in Italia, a indicat ca activitatile ilicite ale acestor grupari genereaza venituri anuale de 110 miliarde de euro, echivalentul a 1% din Produsul Intern Brut al UE.Cea mai mare parte din aceasta suma (28 de miliarde de euro anual) vine din comertul cu droguri, desi fraudele fiscale, in special cu TVA, devin o sursa tot mai importanta de venit pentru organizatiile criminale, sustine Transcrime.Alte activitati ilegale majore sunt traficul cu fiinte umane (pentru prostitutie si alte genuri de exploatare), falsificarile de produse si traficul ilegal cu tutun si arme. O mare parte din bani este spalata prin afaceri legale, mai ales in sudul Italiei, unde crima organizata are cele mai adanci radacini, dar si in porturile-cheie ale Europei si in zonele de frontiera.Iata o lista cu cele mai importante grupari criminale din Europa:Cele mai mari retele mafiote italiene sunt 'ndrangheta, din regiunea Calabria; Camorra, din Campania; si Cosa Nostra, din Sicilia 'ndrangheta, una din cele mai bogate si puternice organizatii criminale din lume, a fost vizata de raiduri ale politiei desfasurate pe 5 decembrie in mai multe tari: Italia, Germania, Olanda; Spania si Belgia. Organizatia este activa, de asemenea, in America de Nord si de Sud.Toate aceste retele mafiote sunt formate din mai multe familii, care controleaza surse vaste de venit: in 2007, agentiile italiene responsabile cu combaterea crimei organizate au estimat ca doar 'ndrangheta a generat venituri de pana la 40 de miliarde de euro, desi o mare parte din bani a venit din investitii in afaceri legale, printre care constructii si restaurante.Mafia este banuita ca ar avea influenta puternica asupra administratiilor regionale din Italia. Urmarirea penala a mafiotilor s-a dovedit adesea dificila, din cauza influentei familiilor in tribunalele locale si a faptului ca judecatorii cei mai competenti evita adesea sa lucreze in zonele controlate de Mafia.Retelele din Turcia sunt active in toata Europa, mai ales in tarile cu o diaspora turca importanta, precum Germania, Olanda sau Marea Britanie.Gruparile sunt implicate serios in traficul de droguri, mai ales de heroina, o zona de interes care le leaga de retelele criminale din Bulgaria. Alte afaceri mai sunt pariurile ilegale, prostitutia, traficul de persoane si extorcarile.O familie turco-cipriota cu implicare majora in crima organizata este familia Arif, care s-a mutat in mediul infractional din Londra, dupa disparitia unor grupari ca the Firm, condusa de gemenii Kray, in anii '60.Mai multe grupari s-au format din randul comunitatilor arabe din Germania, printre care unele create de refugiati palestinieni si libanezi, veniti in anii '80.Cele mai cunoscute familii sunt in Berlin, Bremen, Renania de Nord-Vestfalia si Saxonia Inferioara si poarta urmatoarele nume: Abou-Chaker, Al-Zein, Remmo si Miri.Politia germana spune ca pe teritoriul Republicii Federale ar activa cam 50 de astfel de familii implicate in activitati infractionale.Aceste clanuri ar avea mii de membri fiecare si s-ar ocupa mai ales cu trafic de droguri, prostitutie, jafuri si colectarea de taxe de protectie. Unele jafuri sunt spectaculoase, cum a fost furtul unei mari monede canadiene de aur dintr-un muzeu. Un asasinat legat de aceste clanuri a avut loc recent la Berlin si a fost amplu mediatizat. Unele din aceste clanuri au legaturi cu lumea divertismentului.Retele criminale provenind din Albania se gasesc in Europa, America de Nord, America de Sud si Australia, active in traficul de droguri, de arme si de persoane - sau de organe. Se banuieste ca ar exista 15 astfel de familii mafiote doar in Albania si mai multe in comunitatile albaneze din strainatate.Gruparile albaneze sunt considerate foarte "traditionale", bazate puternic pe familie, onoare si loialitate. Ele sunt formate adesea din mii de persoane, raspandite in lumea intreaga.Gruparile originare din Rusia ar fi mult mai descentralizate decat celelalte. Ele joaca un rol major in traficul cu heroina din Afganistan. Cam 12% din totalul mondial de heroina ar ajunge in Rusia.Doar o astfel de grupare ruseasca ar fi activa in Germania: este vorba de Samarovskaya Gruppa, care opereaza mai ales la Berlin si Koln. Ea ar fi organizata in celule, pe modelul gruparilor teroriste.Liderul ar fi Leonid Zamarov, arestat in Berlin in 2013. In timpul raidurilor efectuate de unitatile antitero germane, au fost gasite arme grele, grenade, pistoale si inclusiv o mina Claymore.Gruparile criminale ale motocilcistilor sau "rockerilor", precum Hells Angels, sunt active in Germania cel putin incepand cu anii '70. Ele nu se considera oficial organizatii criminale, dar multi dintre membrii lor sunt implicati in prostitutie si traficul de droguri si arme.Hells Angels si Bandidos au fost de multe ori implicate in conflicte sangeroase unii impotriva celorlalti.