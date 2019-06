Cel mai mare protest in Cehia, dupa revolutia din '89: Oamenii cer demisia premierului acuzat de coruptie

Ziare.

Potrivit estimarilor organizatorilor, in momentul inceperii protestului se adunasera in piata 120.000 de persoane, in cea mai ampla manifestatie de dupa demonstratiile din timpul Revolutiei de Catifea care a dus la caderea regimului comunist in 1989, transmit dpa si AFP."Cerem demisia lui Andrej Babis", s-a adresat protestatarilor de pe o scena organizatorul Mikulas Minar, presedintele ONG-ului "Milioane de momente pentru democratie"."Nu este normal ca un om care se gaseste intr-un astfel de conflict de interese si ale carui probleme personale aduc prejudicii intregii tari sa ramana premier", a adaugat el."Andrej Babis ne ofera in fiecare saptamana un nou motiv de protest. Ne-am saturat", a declarat in fata manifestantilor vicepresedintele aceleiasi organizatii, Benjamin Roll.De la sfarsitul lunii aprilie, au avut loc in mod regulat proteste la adresa lui Babis si a ministrului Justitiei, Marie Benesova , pe care protestatarii o acuza ca vor sa impiedice cercetarile la adresa sefului Guvernului.Conform documentului din care au fost publicate fragmente in presa din Praga, Comisia Europeana estimeaza ca Babis, care detine a doua cea mai mare avere din Cehia, obtine inca beneficii de la holdingul Agrofert, pe care l-a creat si de care s-a despartit oficial in 2017 prin intermediul unor fonduri fiduciare supravegheate, printre altii, de sotia sa.Bruxelles-ul a cerut Cehiei rambursarea a 17,4 milioane de euro, conform documentului a carui versiune oficiala urmeaza sa fie elaborata in urmatoarele luni, care include si pozitia Pragai.Andrej Babis neaga vehement acuzatia conform careia s-ar afla intr-o situatie de conflict de interese."Acest audit este un atac impotriva Republicii Cehe. Functionarii europeni dispretuiesc legile tarii", a afirmat marti premierul in fata deputatilor, cu putin timp inainte de inceperea manifestatiei de protest.