Danemarca vrea sa construisca un pod de 20 de miliarde de dolari

Ministerul danez al Transporturilor a publicat studiile preliminare de fezabilitate privind podul si a confirmat ca a decis sa inainteze proiectul, scrie publicatia TheLocal.dk.Ministrul Transporturilor, Benny Engelbrecht, a declarat ca podul este important "din perspectiva climatica", se arata intr-un comunicat de presa."Imaginati-va cum o conexiune la Kattegat ar putea reduce numarul de zboruri interne ca urmare a timpilor de calatorie semnificativ mai mici dintre Jutland si Zealand (cea mai mare insula a Danemarcei - n.red.)", se arata in declaratie.Guvernul anterior de centru-dreapta a anuntat, in 2018, ca va cheltui 60 de milioane de coroane daneze pentru realizarea unui studiu privind podul.Potrivit unor studii anterioare, podul ar putea costa intre 58 miliarde si 136 miliarde coroane daneze, costuri ce depind de calea ferata, daca podul va fi tranzitat si de trenuri sau nu. Studiul de fezabilitate va arata concluziile finale in 2021.Proiectul va consta, cel mai probabil, din doua poduri separate, unul de 18,3 km, intre Hou, la sud de Aarhus, si insula Samso, si altul care va face legatura intre Samso si Rosnæs, in Zealand.Dar studiul are totodata in vedere si constructia unui singur pod mai lung care leaga peninsula Sjællands Odde de Djursland, la nord de Aarhus.Propunerea a generat opozitie din partea conservatorilor care sustin ca proiectarea si constructia unei autostrazi care leaga podul de pe peninsula Rosnæs ar distruge o zona de o mare frumusete naturala.