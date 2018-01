Furtuna Eleanor face ravagii: 3 oameni au murit, un vagon de tren a fost dislocat de pe sine, Turnul Eiffel e inchis (Galerie foto)

Storm #Burglind bringing an abrupt end to Christmas here in #Bern. pic.twitter.com/wfQysuA9uR - Imogen Foulkes (@ImogenFoulkes) 3 ianuarie 2018

"and I have seen

The ambitious ocean swell and rage and foam"



JC 1.3 #Eleanor pic.twitter.com/uc4HZdGSZa - Shakespeare & Pictures (@ShakesPic) 3 ianuarie 2018

Ziare.

com

In, doua persoane s-au inecat pe coasta basca dupa ce au fost luate de un val puternic, iar un schior a murit dupa ce a fost lovit de un copac doborat de vant, anunta BBC.La Aeroportul dinau fost inregistrate rafale de vant de peste 110 km/ora, determinand anularea a sute de zboruri.Si ina fost inregistrat vant cu viteze de 147 de km/ora si 15 persoane au fost ranite in incidente in intreaga tara, patru dintre ele fiind in stare grava.La Paris, Turnul Eiffel si parcurile au fost inchise din cauza vantului puternic.In, vantul puternic a dislocat de pe sine un vagon de tren, opt persoane fiind ranite. De asemenea, 14.000 de locuinte au ramas fara curent electric, vantul atingand viteze de 195 de km/ora in apropiere de Lucerna.Vantul puternic a dus la izolarea mai multor persoane in cantonul St Gallen si a rupt bradul de Craciun din Berna , care avea o inaltime de 13 metri.Furtuna a afectat si zone din, unde 20 de schiori au fost salvati la Kitzbuhel.se afla sub alerta "portocalie", al treilea dintre cele patru niveluri de avertizare, iar oamenilor li s-a transmis sa fie atenti cand ies din case, din cauza crengilor de copac si a altor obiecte care zboara luate de vant.In, mii de case au ramas fara curent electric si transporturile au fost perturbate de vantul care a ajuns pana la 161 de km/ora.Ministerul de Externe ii informeaza pe romanii care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriulca Serviciul National de Meteorologie irlandez a emis, ca urmare a trecerii furtunii Eleanor care a cauzat inundatii puternice pe coasta de vest a Irlandei, o alerta de vant puternic, cod galben pentru regiunile Wexford, Munster, Carlow, Kilkenny si Wicklow. Alerta este in vigoare pana pe 4 ianuarie, ora locala 14:00.