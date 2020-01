Incendiu la un centru pentru persoane cu dizabilitati mintale din Cehia, soldat cu opt morti si 30 de raniti

Ziare.

com

In total, 38 de persoane au fost afectate de incendiu, dintre care opt au murit, a declarat purtatorul de cuvant al serviciilor de urgenta, Prokop Volenik. Toate victimele sunt adulte, a spus acesta.Treizeci de persoane au fost transportate la spital, dintre care una in stare critica si trei cu rani grave. La operatiunile de salvare au participat si doua ambulante din Germania , a declarat purtatorul de cuvant.Incendiul a fost raportat la ora 3:49 GMT si intre timp a fost stins. Focul a inceput in zona in care se aflau pacientii barbati, a declarat Jitka Gavdunova, primarul orasului Vejprty, situat la granita cu Germania, la aproximativ 100 de kilometri nord-vest de Praga.Citata de cotidianul DNES, ea a povestit ca pensionarii din centru au mai incercat in trecut sa dea foc si ca unitatea nu are personal suficient.Potrivit acesteia, locuitorii centrului puteau sa mearga liber in oras, iar unitatea nu avea detectoare de incendiu decat in toaletele folosite ca spatiu de fumat.In Republica Ceha, legea prevede obligativitatea montarii de detectoare de fum doar in cladirile rezidentiale noi."Nu trebuie sa fim atat de binevoitori cu persoanele a caror varsta mentala este intre sase si doisprezece ani", a spus ea.Politia a scris pe Twitter ca o neglijenta criminala a fost la originea incidentului. O ancheta este in curs de desfasurare.