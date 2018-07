Magistratii CEDO au decis ca autoritatile italiene sa opreasca evacuarea unei tabere de romi de langa Roma

Ziare.

Autoritatile din Roma urmau sa evacueze marti aproximativ 300 de persoane dintr-o tabara de romi din capitala Italiei, insa li s-a transmis sa astepte pana vineri, a anuntat asociatia Articolo 21.Avocatii asociatiei reprezinta in fata CEDO trei romi care au contestat ordinul de evacuare.Autoritatile din Roma au confirmat ca au primit un ordin de suspendare, prin care li se cere sa detalieze ce au planuit pentru locuitorii taberei odata ce vor fi evacuati.Primaria a transmis intr-un comunicat ca respinge acuzatiile formulate de Articolo 21 conform carora locuitorilor taberei de romi nu li s-ar fi oferit cazare alternativa.Unor rezidenti ai taberei li s-a oferit bani pentru a se intoarce voluntar in tarile lor de origine, au precizat autoritatile. Saptamana trecuta, primarul Virginia Raggi s-a aflat in Romania pentru a se intalni cu unele dintre persoanele care au acceptat aceasta oferta.Cazul taberei 'Camping River' vine dupa promisiunile noului ministru de interne si vicepremier de extrema-dreapta Matteo Salvini de a efectua un 'referendum' in randul minoritatii rome si de a expulza numerosi romi.Afirmatiile sale au starnit controverse, deoarece ideea unui referendum concentrat pe o anumita minoritate le aminteste unora de persecutiile nazistilor impotriva evreilor. Romii au fost la randul lor victime ale Holocaustului.In iunie, Salvini a sugerat o legatura intre populatia roma si 'furturi si ilegalitati', iar marti a atacat atitudinea 'de inima sangeranda' a CEDO.