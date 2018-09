Nordicii nu sunt atat de fericiti cum credeam. In spatele reputatiei se ascund probleme sociale majore - studiu

Ziare.

Finlanda, Norvegia, Danemarca si Islanda ocupa in 2018 pozitii fruntase in topul prezentat in raportul mentionat. Suedia se afla pe un onorabil loc noua. In toate cele cinci tari nordice exista insa un segment important de populatie (peste 12%) pentru care viata nu este chiar ca pe roze, conform unui studiu realizat de Consiliul Nordic al Ministrilor si de Institutul pentru Cercetarea Fericirii din Copenhaga, intitulat "In umbra fericii".Raportul citat de New York Times este bazat pe o serie de cercetari realizate intre 2012 si 2016, in cadrul carora participantilor li s-a cerut sa indice, folosind calificative de la unu la 10, cat de satisfacuti sunt cu viata lor.Respondentii cu calificative de sapte sau mai mari au fost vazuti ca "prosperand" in viata, cei cu cinci si de sase ca "facand eforturi", iar cei cu patru sau mai mici ca "suferind".Cei mai multi participanti au ales calificative de la sapte la noua. Dar, in total, 12,3% dintre locuitorii tarii nordice au intrat fie in categoria celor care fac eforturi, fie in cea a oamenilor care sufera.Principalii factori asociati in regiune cu starea de bine sunt sanatatea generala, sanatatea mintala, venitul si detinerea unui loc de munca, se arata in raport."Sanatatea generala si cea mintala sunt mult mai strans asociate cu inegalitatea in ceea ce priveste starea de bine decat alte aspecte ale vietii", se mentioneaza in document, ai carui autori remarca, in special in randul tinerilor.Aspectele reliefate in raport sunt coroborate cu mai multe studii locale. In Suedia, de exemplu, numarul persoanelor care sufera de depresie a crescut cu 20% in zece ani, cresterea fiind mai pronuntata in randul tinerilor. In Danemarca, peste 18% dintre cetatenii cu varste intre 16 si 24 de ani se confrunta cu probleme de sanatate mintala, procentul fiind si mai ridicat in randul tinerelor daneze.De asemenea, in Finlanda, tara cu cei mai fericiti locuitori din lume potrivit Raportului Mondial al Fericirii, sinuciderea a fost cauza pentru o treime din decesele inregistrate in acest segment demografic.Numarul tinerilor care au solicitat ajutor pentru probleme de sanatate mintala a crescut cu 40% in ultimii cinci ani in Norvegia.Potrivit lui Michael Birkjaer, analist la Institutul pentru Cercetarea Fericirii si unul dintre autorii raportului, cultura performantei si popularitatea in crestere a site-urilor de social media sunt factori care au contribuit la aparitia depresiei, a insingurarii si a stresului."Aceste probleme sunt greu de rezolvat. Sa spunem ca retelele sociale sunt o cauza majora. Ce facem in aces caz? Le intezicem? Le va lua locul altceva", spune Birkjaer.Consecintele depasesc sfera individului."Nefericirea este foarte costisitoare pentru societate. Faptul ca atat de multi oameni fac eforturi in viata sau sufera are consecinte socio-economice. Problema este in mod special asociata cu absenta de la serviciu din cauza bolii, cu productivitatea scazuta si cu supraaglomerarea serviciilor de sanatate", se mai mentioneaza in raport.