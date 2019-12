Protest intr-o tara europeana fata de nationalizarea bunurilor bisericilor: Nu vrem legea spolierii! (Video)

Ziare.

com

Aceasta lege privind "libertatea religioasa" care va fi discutata in Parlament pana la sfarsitul anului ilustreaza tensiunile intre Biserica ortodoxa sarba, principala institutie religioasa a tarii, si guvernul muntenegrean.Textul prevede nationalizarea bunurilor pe care bisericile nu pot dovedi ca le detineau inainte de 1918. La aceasta data, Muntenegru si-a pierdut independenta si a fost integrat in Regatul sarbo-croato-sloven.Biserica ortodoxa sarba detine sute de manastiri si mii de metri patrati de teren in acest mic stat balcanic in care 72% din cei 620.000 de locuitori sunt ortodocsi.Institutia acuza guvernul ca vrea "sa spolieze" aceste bunuri, denuntand o lege "rauvoitoare".Acuzatie dezmintita in aceasta saptamana de prim-ministrul Dusko Markovic, care a dat asigurari ca legea isi propune sa faca lumina asupra a ceea ce apartine bisericii si respectiv statului."Nu vom alunga preotii din siturile ortodoxe sarbe", a dat el asigurari.In jur de 6.000 de persoane, potrivit politiei, s-au adunat la Niksic, in vestul tarii, pentru un consiliu ortodox sarb."Ne-am adunat pentru a ne uni", a declarat episcopul Joanikije in timpul slujbei. "Daca se ataca biserica, se ataca totul", a adaugat el.Un preot a dat citire declaratiei care acuza guvernul presedintelui Milo Djukanovic, omul forte al tarii din 1991, ca urmareste "scopuri ideologice nerezonabile".Printre credinciosii prezenti, Vukasin Milutinovic, pensionar de 60 de ani, acuza faptul ca s-a putea incerca sa li se ia biserica si religia.Filip Mikic, economist de 28 de ani, a promis "apararea bisericii cu viata sa".In ajun, presedintele Djukanovic a denuntat "politizarea" evenimentului si a avertizat biserica sarba impotriva "unei ingerinte inadecvate in viata politica din Muntenegru".Partidele opozitiei pro-sarbe au sarit in ajutorul institutiei religioase si au anuntat o manifestatie pentru 26 decembrie.Subiectul este cu atat mai delicat cu cat presedintele Muntenegrului si-a exprimat sustinerea pentru biserica autocefala ortodoxa din Muntenegru, care incearca sa se refondeze din 1993 dar care nu este recunoscuta de bisericile ortodoxe.Muntenegru este o fosta republica din fosta Iugoslavie devenita independenta de Serbia in 2006.Proiectul de lege provoaca, de asemenea, reactii ostile la Belgrad.Presedintele sarb Aleksandar Vucic a declarat vineri ca nu este "nici satisfacut, nici fericit" de situatia din Muntenegru. "Este vorba despre interese vitale pentru poporul nostru si biserica ortodoxa sarba", a spus el, facand apel la "compromis".