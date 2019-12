Premierul Albaniei le-a multumit personal salvatorilor romani: Nu vom uita ce ati facut! UPDATE Doua avioane Hercules au plecat cu ajutoare

Operatiunile de cautare, incheiate

Romania trimite ajutoare

UPDATE 17.44

Ziare.

com

El a vrut sa le multumeasca personal salvatorilor romani, turci, francezi si italieni veniti in ajutorul albanezilor."Prietenul adevarat este cel care este alaturi de tine la greu. Sunteti niste prieteni adevarati si va garantez ca nimeni din aceasta tara nu va uita vreodata ce ati facut.", a transmis premierul Albaniei, potrivit Digi 24. Autoritatile albaneze au informat sambata ca au incheiat operatiunile de cautare, adaugand ca bilantul cutremurului de 6,4 grade produs marti in Albania a ajuns la 51 de morti, relateaza site-ul agentiei Reuters.Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade pe scara Richter s-a produs marti la 30 de km vest de Tirana si a fost resimtit atat in Balcani cat si in regiunea Puglia din sudul Italiei, de-a lungul tarmului Marii Adriatice.Romania continua demersurile de acordare a asistentei umanitare Albaniei, grav afectata de cutremur, implicandu-se activ in demersul comunitatii internationale de a raspunde solicitarilor de sprijin, potrivit unui comunicat al Guvernului.La propunerea Ministerului Afacerilor Externe si urmare a consultarilor cu autoritatile albaneze, Guvernul Romaniei va trimite ajutoare umanitare ce constau in bunuri de stricta necesitate: corturi, saci de dormit, paturi, paturi, saltele si cearsafuri."In cursul zilei de astazi, 1 Decembrie 2019, doua aeronave ale Fortelor Aeriene Romane vor efectua un zbor pentru transportul ajutoarelor umanitare oferite de catre Romania, precum si pentru redislocarea in tara a echipei RO-USAR si a echipamentelor de interventie din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, care a efectuat misiuni de cautare-salvare in zona afectata de seismul produs in 26 noiembrie 2019," se arata in comunicatul de presa.: Doua aeronave C-130 Hercules ale Fortelor Aeriene Romane au plecat, duminica, spre Albania, cu ajutoare umanitare pentru populatia afectata de cutremurul produs in aceasta tara. La intoarcere, aeronavele vor aduce in Romania militarii care au fost in misiune in Albania.Prima aeronava a decolat de pe Baza 90 Transport Aerian in jurul orei 09.15, si a doua in jurul orei 13.30."Echipajul primei aeronave este alcatuit din capitan-comandorul Emil Bajinaru, comandantul aeronavei, capitan-comandorul Florin Neagu, locotenentul Cosmin Popescu, maistrul militar Romica Nicu, maistrul militar Daniel Paraschiv si maistrul militar Sebastian Cazacu. Echipajul celei de-a doua aeronave este alcatuit din capitan-comandorul Sorin Nita, comandantul aeronavei, locotenent-comandorul Ioan Cramar, capitan-comandorul Alexandru Herman, maistrul militar Antonio Militaru, maistrul militar Daniel Tuduriu si maistrul militar Marius Obedeanu. Misiunea se executa la solicitarea sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, in urma primirii solicitarii de asistenta internationala formulata de guvernul albanez prin Mecanismul European de Protectie Civila", se arata intr-un comunicat transmis de MApN.