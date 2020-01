Record de temperatura inregistrat in vestul Norvegiei: Cea mai mare valoare termica stabilita in ianuarie

Ziare.

com

Mercurul termometrelor din Sunndalsora a urcat la 19 grade Celsius, potrivit Biroului de meteorologie. Recordul precedent, de 17,9 grade, fusese inregistrat in 1989 in satul Tafjord. Atat Sunndalsora, cat si Tafjord sunt situate in provincia More og Romsdal.Sunndalsora se afla intr-o regiune inconjurata de munti abrupti, unii dintre acestia fiind populari in randul practicantilor de ''base jumping'' - un sport extrem care presupune parasutarea de pe stanci abrupte sau constructii inalte., potrivit cotidianului VG din Oslo.Vremea urmeaza sa se raceasca incepand de vineri, cand sunt prognozate ploi abundente, potrivit departamentului meteorologic.Temperaturi blande s-au inregistrat si in alte localitati din tara. Andalsnes a detinut joi pentru o scurta perioada recordul de cea mai ridicata temperatura pentru luna ianuarie, cu 18,6 grade, potrivit biroului meteorologic.