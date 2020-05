Tara din UE care si-a inchis spatiul aerian din cauza unei drone scapate de sub control

Ziare.

com

"Am pierdut contactul cu aceasta aeronava experimentala, in cursul unui zbor de incercare programat, ceea ce ar fi trebuit sa duca la trecerea dronei in modul de oprire de urgenta a motorului, dar asta nu s-a intamplat dintr-un motiv necunoscut", a declarat Jevgenijs Silnikovs, reprezentant al producatorului, firma letona UAV Factory.Potrivit acestuia, rezervele de carburant si bateriile dronei ii permit sa zboare timp de 60 de ore la o altitudine de mai multe mii de metri, noteaza AFP."Spatiul aerian in jurul capitalei Riga a fost inchis pentru toate zborurile, inclusiv pentru cele cateva zboruri de pasageri si de marfa care au fost mentinute in timpul pandemiei de COVID-19", a scris pe Twitter ministrul leton al Transporturilor, Talis Linkaits, duminica dupa-amiaza.Cel putin un avion de marfa venind de la Urumqi, in China, a fost directionat spre Tallinn (Estonia).Duminica, militarii au utilizat doua elicoptere vechi de tip Mi-17 si un biplan Antonov An-2, aceste aparte de constructie sovietica fiind singurele capabile sa zboare destul de incet pentru a repera drona a carei viteza nu depaseste 70 kilometri pe ora."Zborurile de cautare vor fi reluate luni dimineata in zori", a confirmat un purtator de cuvant al Agentiei aviatiei civile, Aivis Vincevs. UAV Factory a fost infiintata ca strat-up tehnologic in 2009. Anul trecut a realizat un profit de 3,5 milioane de euro. Fortele aeriene ale Letoniei sunt unul din principalii utilizatori ai aparatelor sale, dar are un birou de vanzari si Statele Unite.