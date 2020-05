"Ultimul dictator din Europa" a ordonat o parada cu mii de oameni in plina pandemie

Ziare.

Desi Rusia si alte foste tari sovietice au anulat parada din acest an, in Belarus lucrurile vor decurge ca si pana acum, scrie The Guardian Presedintele Alexander Lukashenko nu a vrut sa anuleze parada deoarece "oamenii ar fi spus ca suntem speriati"."Ar trebui sa ne amintim ca unii dintre acei oameni care au luptat in razboi ar fi putut sa moara de virusuri sau alte boli, dar au murit pentru noi, indiferent cat de pompos ar putea suna asta", a mai spus Lukashenko.Anual, la parada organizata de 9 mai participa mii de oameni pe strazile din cele mai importante orase.In Belarus au fost testate pozitiv 17.489 de persoane, iar 103 dintre ele au fost declarate moarte.Chiar si asa, Lukashenko, presedintele tarii din 1994, spune ca pandemia este o exagerare si a refuzat sa ia masuri de distantare sociala.Le-a recomandat oamenilor sa munceasca din greu si sa bea cat mai multa vodka si sa nu-si faca griji din cauza noului coronavirus.Astfel, campionatul de fotbal se desfasoara in continuare cu spectatori, fiind singurul din Europa care a continuat.C.S.