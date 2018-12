Va protesta in curand jumatate din Europa?

Albania: mai mult decat taxe mari pentru studiu

Daca vezi doar fotografiile, ai putea crede ca marea de lumini de la Budapesta este un spectacol de Advent. Dar oamenii, care s-au adunat sambata seara in capitala Ungariei, nu tin in maini lumanari, ci telefoane mobile, iar mesajul lor nu este unul religios, ci politic.Ei cer premierului Viktor Orban sa retraga o lege, prin care angajatorii au dreptul sa ceara angajatilor sa lucreze pana la 400 de ore suplimentare pe an. De cand s-a votat legea in Parlament, miercurea trecuta, tot mai multi oameni protesteaza fata de asa-zisa "lege a sclaviei".Au existat si incidente violente. Duminica, protestele au fost la inceput pasnice, dupa care Politia a recurs din nou la gaze lacrimogene.Cu 10.000, poate chiar 15.000 de participanti, acestea au fost cele mai mari proteste din intreaga perioada a mandatului lui Viktor Orban. O miscare asemanatoare a fost organizata de "Vestele galbene" in Franta. Se incalzeste oare clima pe strazile Europei?Si in capitala Serbiei, la Belgrad, mii de oameni au iesit in strada la sfarsitul saptamanii trecute. Motivul protestelor actuale a fost un atac fizic brutal asupra liderului partidului stangii, Borko Stefanovic. Acesta a fost batut la sfarsitul lui noiembrie cu o ranga de fier de cativa barbati imbracati in camasi negre, in orasul Krusevac.Presedintele Vucic a condamnat atacul, iar atacatorii au fost prinsi. Dar Opozitia il face totusi raspunzator pe Vucic pentru violenta din tara.In Albania, studentii protesteaza de la inceputul lunii fata de taxele mari de studiu. La universitatile de stat, taxele se ridica intre 160 si 2.560 de euro. Salariul mediu in Albania este de aproximativ 350 de euro.Demonstrantii din capitala Tirana si din alte orase sunt nemultumiti de guvernarea premierului Edi Rama la modul general. Acestia protesteaza fata de saracia din Albania si fata de preturile mari la benzina.Proteste in strada la adresa preturilor ridicate la benzina: asa au inceput sa se faca auzite "Vestele galbene" in Franta.Dupa concesiile facute de presedintele Macron si dupa atentatul din Strasbourg, lucrurile s-au mai linistit. Programul imediat de miliarde, care prevede, printre altele, cresterea salariului minim cu 100 de euro, creeaza dificultati bugetului francez.Franta ar putea avea in 2019 datorii mai mari decat prevede Pactul de Stabilitate din zona euro."Vestele galbene" si-au atins telul de a pune frana unei taxe pe mediu pentru combustibilul fosil. Cu toate acestea, miscarea a capatat o dinamica uriasa, crescand in diverse directii politice. Aceasta crestere brusca ar putea dauna miscarii, daca telurile protestatarilor sunt prea diferite pentru a putea construi o agenda comuna."S-ar putea crede ca aceasta miscare a "Vestelor galbene" se poate raspandi foarte rapid, pentru ca fiecare are in masina asa ceva", a apreciat, cu o saptamana si jumatate in urma, experta in materie de proteste, prof. Sabrina Zajak, intr-un interviu DW."La aceasta se adauga faptul ca exista atatea nemultumiri in multe state europene".Deocamdata are dreptate cu presupunerea ca protestele nu se extind razant. Dupa cateva prezente modeste ale "Vestelor galbene" in Belgia si in Olanda, miscarea "Aufstehen" ("Ridicati-va") a Sahrei Wagenknecht (Partidul Stangii) a organizat un asemenea protest la Munchen. In a treia metropola a Germaniei ca marime, s-au adunat numai 100 de persoane.S-a adeverit, asadar, ceea ce prevestea Zajak: "Protestul din Franta este specific pentru contextul tarii". Si manifestatiile din Europa de Est se indreapta in mod special impotriva guvernelor repective."Un val de proteste la nivel european ar fi posibil numai daca in joc s-ar afla subiecte de interes comun, daca existenta profesionala este pusa in pericol - de exemplu, la pescari, viticultori sau agricultori", a explicat sociologul Dieter Rucht pentru postul ZDF."Ceea ce se poate observa in Europa este insa o permanenta neliniste". In timp ce politica sociala sau a muncii sunt subiecte nationale, incalzirea globala nu se opreste la frontiere.Exista cel putin o restransa miscare, care se extinde la nivel european. "Greva elevilor pentru clima" era in vara actiunea unei singure eleve de 15 ani din Suedia, Greta Thunberg.De la discursul sau la Conferinta ONU pentru Schimbarile Climatice de la Katovice, i se alatura tot mai multi elevi din alte state UE. Vinerea trecuta, sute sau chiar mii de elevi au participat la proteste la Berlin, Hamburg, Munchen, Koln, Kiel, Gottingen si alte orase germane.