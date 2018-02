Trenurile de mare viteza Eurostar vor avea cursa directa Londra-Amsterdam

Ziare.

Trenurile vor circula de doua ori pe zi incepand cu 4 aprilie, iar calatoria de la St Pancras la Amsterdam va dura trei ore si 41 de minute, arata BBC Mai intai, trenurile Eurostar vor merge direct doar de la Londra spre Amsterdam. Pasagerii care calatoresc de la Amsterdam spre Londra vor trebui sa faca escala la Bruxelles pentru controlul pasapoartelor.Aceasta este insa o masura temporara pana cand guvernele britanic si olandez ajung la un acord pentru a permite efectuarea de controale de pasapoarte la plecarea din Olanda, ceea ce ar trebui sa se intample pana la sfarsitul anului 2019.Demult se incearca o conexiune directa cu trenul intre Olanda si UK.Operatorul german Deutsche Bahn a anuntat si apoi a anulat o astfel de legatura feroviara intre Marea Britanie si capitala olandeza acum cinci ani. De atunci, eforturile Eurostar au fost impiedicate de constrangeri tehnice si birocratice.Este posibil ca la inceput sa nu fie multi calatori. In timp ce britanicii sunt familiarizati cu calatoriile internationale cu trenul, marca Eurostar e o noutate pentru olandezi.Vor exista doar doua trenuri pe zi care pleaca din Marea Britanie. Nici nu se compara, de exemplu, cu cele 70 de zboruri zilnice directe de la Londra la Amsterdam.Compania de tren ofera insa un pret mult mai bun. Tarifele incep de la 35 de lire sterline pentru un bilet dus."Lansarea serviciului de la Londra la Amsterdam marcheaza un reper istoric in extinderea calatoriilor feroviare internationale de mare viteza, revolutionand legatura dintre aceste destinatii importante", transmite Eurostar.Se spune ca mai mult de patru milioane de pasageri calatoresc intre Londra si Amsterdam pe calea aerului in fiecare an si, prin urmare, piata este de aceeasi dimensiune ca atunci cand serviciile Eurostar Londra-Paris au fost lansate in 1994.Compania subliniaza ca, de atunci, piata calatoriilor dintre Londra si Paris s-a dublat.