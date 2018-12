A fost lansat site-ul oficial al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene

Ziare.

Pagina web este disponibila in limbile romana, engleza si franceza si contine informatii utile pentru jurnalisti, publicul larg si experti in domeniul afacerilor europene.Astfel, utilizatorii pot consulta, prin intermediul paginii, calendarul de evenimente pentru prima jumatate a anului 2019, Programul Trio-ului Romania-Finlanda-Croatia (1 ianuarie 2019 - 30 iunie 2020), precum si detalii privind arhitectura institutionala a Uniunii Europene. Dupa data de 15 ianuarie 2019, pe pagina web va fi afisat si Programul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.Site-ul www.romania2019.eu ofera, de asemenea, acces la sistemul de acreditare prin intermediul caruia jurnalistii se pot inregistra la evenimentele Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.Reprezentantii mass-media au la dispozitie o intreaga sectiune dedicata, care permite descarcarea ghidului media si a manualului de identitate vizuala, precum si accesarea unor informatii de interes, inclusiv cu privire la serviciile asigurate de Societatea Romana de Televiziune, broadcaster oficial al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, respectiv a galeriilor foto si video de la evenimentele care vor avea loc in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.Romania va exercita, in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, Presedintia Consiliului Uniunii Europene. Acest mandat se asigura prin rotatie intre statele membre ale Uniunii Europene la fiecare sase luni.In timpul exercitarii Presedintiei, Romania va reprezenta Consiliul Uniunii Europene in dialogul cu celelalte institutii europene, in special Comisia Europeana si Parlamentul European, lucrand de asemenea in stransa coordonare cu Presedintele Consiliului European in cadrul procesului decizional.Presedintia rotativa asigura gestionarea curenta a agendei europene si prezidarea formatiunilor sectoriale ale Consiliului la toate nivelurile (ministerial, ambasadorial si tehnic), cu exceptia Consiliului Afaceri Externe.Presedintia trebuie sa actioneze ca un mediator impartial, concentrandu-se in principal pe prezentarea de propuneri de compromis, capabile sa conduca la adoptarea de pozitii comune ale statelor membre.