Consiliul UE isi exprima preocuparea in legatura cu riscurile de securitate din zona Marii Negre

Institutia a cerut respectarea legislatiei internationale si reiterand ca Bruxelles -ul nu recunoaste anexarea ilegala a regiunii ucrainene Crimeea de catre Rusia."Consiliul UE reafirma angajamentul pe termen lung de stimulare a prosperitatii, stabilitatii si flexibilitatii in zona Marii Negre. Evidentiaza importanta strategica din ce in ce mai mare a Marii Negre pentru Uniunea Europeana si pledeaza pentru intensificarea implicarii UE in cooperarea regionala, pe baza initiativei Sinergia Marii Negre.In mod special, este evidentiata importanta utilizarii noilor oportunitati pentru dezvoltare economica, flexibilitate si conectivitate in regiune si dincolo de aceasta", anunta institutia, dupa adoptarea concluziilor privind angajamentul de cooperare in zona Marii Negre."Consiliul UE ramane preocupat de provocarile de securitate din zona Marii Negre. In acest context, Consiliul UE reitereaza ca respectarea legislatiei internationale, inclusiv a principiilor independentei, suveranitatii si intergritatii teritoriale, a Conventiei ONU privind Dreptul maritim, inclusiv a libertatii de navigatie, precum si a deciziilor UE si a politicii de nerecunoastere a anexarii ilegale a Crimeei sunt fundamentale pentru abordarea UE in materie de securitate regionala in zona Marii Negre", mai subliniaza Consiliul UE.