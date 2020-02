Parlamentarii UE demasca o asociatie crestina care minte femei din toata lumea in legatura cu avortul

Verificari in Africa, America Latina si Europa

Tinta criticilor este asociatia Heartbeat International, cu sediul in SUA, in urma unui studiu despre activitatile acestei retele publicat de organizatia de stanga Open Democracy Rezultatele studiului au fost publicate intr-un articol intitulat Extremisti religiosi care au legaturi cu Trump dezinformeaza femeile din lumea intreaga Asociatia crestina Heartbeat International ofera femeilor gravide consiliere anti-avort, avand o retea extinsa de centre si filiale. Politica acesteia se bazeaza pe principiile crestine, dupa cum scrie si pe pagina sa de web.Cu toate acestea, o investigatie realizata de Open Democracy a scos la iveala faptul ca unele filiale ale Heartbeat au oferit femeilor "", actionand contrar angajamentului Heartbeat de a garanta "informatii acurate" clientelor sale.Reporterite sub acoperire, care s-au prezentat ca fiind femei insarcinate, au vizitat filiale Heartbeat din 18 tari,. Investigatia a relevat ca la multe dintre aceste centre, angajatii Heartbeat ofereau raspunsuri eronate la intrebari legate de sanatate.Contactata de DW, Heartbeat a raspuns ca isi respecta ferm angajamentul, pentru ca "stim ca fiecare femeie merita iubire si sprijin pe perioada unei sarcini nedorite". "Nicio femeie nu are voie sa se simta singura, constransa si lipsita de speranta, astfel incat sa puna capat vietii copilului sau prin avort".Investigatiile Open Democracy au scos la iveala faptul caAcestia au declarat ca in Africa, America Latina si Europa, femeilor, de boli mentale si creeaza probleme la viitoare sarcini.In patru tari, nedivulgate de jurnalistii de investigatiei, femeilorsau al partenerului de viata pentru a recurge la avort.In unul dintre cazuri, unei reporterite - care a jucat rolul victimei abuzului in cuplu - i s-a spus: "Acum esti o victima, dar un avort te-ar face parte a violentei, pentru ca vei deveni tu violenta", a precizat Open Democracy.Mai mult, in unele tariCindi Boston-Bilotta, vicepresedinta Heartbeat International, a declarat pentru DW ca organizatia consiliaza pe baza tuturor resurselor informationale gandite pentru comunitatea de ajutorare a femeilor gravide."Cu iubire si adevar, scopul nostru este de a ajuta clienta sa inteleaga mai bine avortul, astfel incat sa poata lua o decizie asumata", a declarat aceasta.In urma publicarii raportului, mai multi membri ai Parlamentului European au semnat o scrisoare, in care isi exprima "profunda ingrijorare cu privire la problemele legate de incalcarea drepturilor fundamentale ale omului si a discriminarii pe baza de sex".Printre semnatari se afla Vera Tax (Olanda) si Sylvie Guillaume (Franta) din Grupul Socialistilor si Democratilor de Centru-Stanga (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Franta) de la Grupul Verzilor/Alianta Libera Europeana si Hilde Vautmans (Belgia) din Grupul Renew Europe (Reinnoim Europa).Alte persoane si organizatii si-au exprimat, de asemenea, ingrijorarea cu privire la ancheta Open Democracy. "Rezultatele ... sunt profund ingrijoratoare si trebuie abordate corespunzator", a declarat europarlamentarul croat Fred Matic, din grupul S&D."Organizatiile care ofera 'consiliere de criza pentru femei gravide' sustin deseori ca se inspira din credinta crestina...si cu toate acestea, nu au nicio remuscare in a minti femeile insarcinate", spune Neil Datta, de la Forumul Parlamentului European pentru Drepturi Sexuale si de Reproducere."Aceste grupuri, determinandu-le sa continue sarcini nedorite", a declarat Ana Maria Bejar, de la Planned Parenthood, o organizatie care ofera servicii de avort."Aceste tactici periculoase si abuzive descurajeaza si pun in pericol sanatatea si demnitatea femeilor. Nicio femeie nu ar trebui fortata vreodata sa pastreze o sarcina"."Este dovada unei realitati pe care o banuiam deja, stiam ca exista - a unei campanii de minciuni si inselatorie din partea grupurilor fundamentaliste de dreapta, dar niciodata nu am avut dovezi atat de clare", spune feminista mexicana Marta Lamas. "Sunt foarte socata".Ancheta Open Democracy a fost realizata in Argentina, Canada, Costa Rica, Croatia, Ecuador, Irlanda, Israel, Italia, Mexic, Nigeria, Romania, Serbia, Spania, Africa de Sud, Coreea de Sud, Uganda, Statele Unite si Ucraina."Cum lucram cu organizatii care ajuta femeile insarcinate in mai mult de 60 de tari din intreaga lume, stim ca fiecare tara are propriile legi si norme culturale privind avortul", a declarat pentru DW Ellen Foell, de la Heartbeat International."Adevarul este - indiferent unde te afli in lume - ca avortul pune capat vietii unui copil care incepe sa se dezvolte. Chiar daca locuitorii diverselor tari comunica acest lucru in diferite moduri, aceasta este definitia avortului.""Fiecare femeie are dreptul de a cunoaste toate informatiile inainte de a lua decizia unui avort. Refuzul de a oferi femeilor toate aceste informatii cu privire la riscurile emotionale, psihologice si fizice pe care le poate provoca avortul ar fi neglijent si periculos", a declarat vicepresedinta Heartbeat, Betty McDowell.Heartbeat International a declarat pentru DW ca nu i s-a acordat suficient timp pentru a raspunde individual tuturor acuzatiilor.