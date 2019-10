Propaganda rusa, principala sursa a dezinformarii in Europa. UE ia masuri impotriva stirilor false care influenteaza alegerile

Crestere semnificativa a propagandei ruse

Lupta cu dezinformarea trebuie sa prinda puteri

Eurodeputatii avertizeaza ca, intr-o rezolutie adoptata joi cu 469 de voturi pentru, 143 impotriva si 47 de abtineri, se arata intr-un comunicat de presa al PE Parlamentul european subliniaza faptul ca interferenta externa poate imbraca o multime de forme, de la, lasauinaintea majoritatii alegerilor nationale si a celor europene.O mare parte a acestor interferente suntChiar daca statele membre au interzis total sau partial donatiile straine catre partidele si candidatii politici, actorii straini gasesc modalitati de a le eluda, se adauga in textul rezolutiei, mentionandu-se cazurile Frontului National din Franta si acuzatiile din presa referitoare la FPO din Austria, Lega din Italia si Leave.eu in Marea Britanie.Deputatii sunt profund ingrijorati fata de "", care estesi care(998 de cazuri) fata de 2018 (434 de cazuri).Deputatii condamna de asemenea in mod ferm "actiunile agresive" ale actorilor statali si nestatali din tari terte caredin Balcanii de Vest si din tarile Parteneriatului estic.PE cere o transformare a grupului operativ East StratCom intr-o structura permanenta cu finantare mult mai puternica. Companiile de internet si platformele de comunicare sociala trebuie de asemenea sa coopereze in acest scop, fara a submina libertatea de exprimare, si ar trebui ca UE sa dezvolte un cadru juridic care sa trateze amenintarile hibride.Uniunea Europeana se ocupa in mod activ de dezinformare din 2015, cand grupul operativ East StratCom a fost infiintat in cadrul Serviciului European de Actiune Externa pentru a comunica in mod eficient politicile UE fata de vecinatatea sa estica.In octombrie 2018, inainte de alegerile europene, Codul de practica a fost semnat de catre Facebook, Google, Twitter si Mozilla, apoi si de Microsoft in 2019, prin care aceste companii au convenit, in mod voluntar, asupra unor standarde de auto-reglementare pentru combaterea dezinformarii.In decembrie 2018, Comisia Europeana a publicat un Plan de actiune impotriva dezinformarii Inainte de sfarsitul anului 2020, peste 50 de alegeri prezidentiale, nationale, locale sau regionale vor fi organizate in statele membre, se mai arata in comunicatul de presa.